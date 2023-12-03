Kuruma noktasına gelen kuş cenneti, yağışlı havayla yeniden canlandı
Türkiye’nin en uzun sahilinin sıfır noktasında bulunan ve yaz aylarında yok olma noktasına gelen Hatay’ın Samandağ ilçesindeki Mileyha Sulak Alanı, son günlerde etkili olan yağış nedeniyle suyla kaplanarak yeniden kuşların akınına uğradı.
Hatay’da yaz aylarında hava sıcaklığı 50 dereceyi bulmuş ve son yılların en kurak yaz mevsimi yaşanmıştı. Bölgede bulunan sulak alanlar da kurak havadan etkilenmiş ve yok olma noktasına gelmişti.