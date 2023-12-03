Kuruma noktasına gelen kuş cenneti, yağışlı havayla yeniden canlandı

“BOL YAĞIŞ BURAYI İNANILMAZ İHYA ETTİ”

Kuş gözlemcisi Erol Yüksek, yaz aylarında bölgenin kuruma noktasına geldiğini ifade ederek, "Kuş gözlemcisiyim ve 3 senedir büyük bir keyifle kuşları fotoğraflıyorum. Yazın hava inanılmaz kurak geçti. Geçen sene Mayıs ve Haziran ayında alınan yağışlardan Miheyla Sulak Alanı bir miktar iyi seviyedeydi. Yaz inanılmaz kurak geçince, su adeta çekilme noktasına geldi. Bu süreçte de kuşlar için sıkıntılı zamanlar oldu. Kasım ayında başlayan yağışlar yetersizken son günlerdeki yağış burayı inanılmaz güzel ihya etti.” ifadelerini kullandı.