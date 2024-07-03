Kurusıkı tabancayla yakalandı, polis otosundaki yeri beğenmedi: “Arkaya gerek var mı?”
Aksaray’da polis tarafından durdurulan araçta kurusıkı tabanca bulunduran 18 yaşındaki sürücü gözaltına alındı. Gözaltına alınırken polis otosunun arkasına bindirilen genç, "Arkaya gerek var mı?" diye sordu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aksaray’da polis ekipleri tarafından durdurulan araçta kurusıkı tabanca ile yakalanan 18 yaşındaki genç sürücü gözaltına alınırken, polis otosunun arkasına bindirildiği sırada yeri beğenmeyip “Arkaya gerek var mı?” diye sordu.