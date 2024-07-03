Kurusıkı tabancayla yakalandı, polis otosundaki yeri beğenmedi: “Arkaya gerek var mı?”

Bunun üzerine yasal işlemlerin yapılması için genç sürücü gözaltına alınırken tabancaya el konuldu.

Genç sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmek için polis otosunun arkasına götürülürken, yeri beğenmeyen sürücü polis memuruna “Arkaya gerek var mı?” diye sordu.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı