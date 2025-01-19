Kuruttuğu ölü balıklardan yapıyor: Kurduğu atölyede sanat eserine dönüştürüyor
Van'ın Erciş ilçesinde Sami Demir (65), çöp ve atık malzemeler ile Van Gölü'nde çekilmenin yaşandığı bölgelerde toplayıp kuruttuğu ölü inci kefaliyle birbirinden güzel tablolar yapıyor. Çevre bilincine dikkat çekmek istediğini belirten Demir, bu şekilde 600'e yakın tablo ve biblolarını evinde ve atölyesinde sergilediğini söyledi.
Erciş'te oto yedek parçası satarak ailesini geçindiren 3 çocuk babası Sami Demir, Van Gölü'nde çekilmenin yaşandığı alanlardan ölü inci kefali ile çevreden atık malzemeler topluyor.