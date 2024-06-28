Kurye cinayetinde ilk duruşma | Katil zanlısı: Olay günü Dönmez'in evini taşlamaya gitmiştim
Balıkesir’de motokuryelik yapan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman’ı öldüren 17 yaşındaki E.Ö. ve onu azmettirdiği öne sürülen babasının yargılanmasına başlandı. Duruşma öncesinde konuşan Akman ailesinin avukatı, katil zanlısının Türk Ceza Kanunu’ndaki yaş indiriminden faydalanmaması gerektiğini söyledi. Mahkemede ifade veren E.Ö, olay günü alkollü olduğunu ve kendisini babasının yönlendirmediğini savundu. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarına esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre verilmesini, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırarak duruşmayı 12 Temmuz'a erteledi.
Balıkesir’de öldürülen üniversite öğrencisi motokurye Ata Emre Akman’ın katil zanlısı ve onu azmettirdiği öne sürülen babası ilk kez hakim karşısına çıktı.
Öldürülen gencin İstanbul’da yaşayan babası emekli albay Erol Akman ve annesi Zuhal Akman ile avukatlarının yanı sıra onlara destek olmak için aralarında motokuryelerin de bulunduğu çok sayıda kişi, Balıkesir Adalet Sarayı önünde toplandı.