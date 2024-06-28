Kurye cinayetinde ilk duruşma | Katil zanlısı: Olay günü Dönmez'in evini taşlamaya gitmiştim

Balıkesir’de motokuryelik yapan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman’ı öldüren 17 yaşındaki E.Ö. ve onu azmettirdiği öne sürülen babasının yargılanmasına başlandı. Duruşma öncesinde konuşan Akman ailesinin avukatı, katil zanlısının Türk Ceza Kanunu’ndaki yaş indiriminden faydalanmaması gerektiğini söyledi. Mahkemede ifade veren E.Ö, olay günü alkollü olduğunu ve kendisini babasının yönlendirmediğini savundu. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarına esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre verilmesini, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırarak duruşmayı 12 Temmuz'a erteledi.

Kurye cinayetinde ilk duruşma | Katil zanlısı: Olay günü Dönmez'in evini taşlamaya gitmiştim - 1

Balıkesir’de öldürülen üniversite öğrencisi motokurye Ata Emre Akman’ın katil zanlısı ve onu azmettirdiği öne sürülen babası ilk kez hakim karşısına çıktı.

Öldürülen gencin İstanbul’da yaşayan babası emekli albay Erol Akman ve annesi Zuhal Akman ile avukatlarının yanı sıra onlara destek olmak için aralarında motokuryelerin de bulunduğu çok sayıda kişi, Balıkesir Adalet Sarayı önünde toplandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kurye cinayetinde ilk duruşma | Katil zanlısı: Olay günü Dönmez'in evini taşlamaya gitmiştim - 2

Akman ailesinin avukatı Özden Başak, tutuklu sanıklardan E.Ö’nün tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, babası Orhan Ö’nün tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye azmettirme suçlarından Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacakları davanın ilk duruşması öncesinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Başak, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini gencin ailesinin izlemediğini belirterek, “Haber yaparken olayın oluş anını vermemenizi rica ediyoruz. Bu konuda sizlerden hassasiyet rica ediyoruz.” dedi.
Kurye cinayetinde ilk duruşma | Katil zanlısı: Olay günü Dönmez'in evini taşlamaya gitmiştim - 3

KATİLİN YAŞI TARTIŞILIYOR

E.Ö’nün yaşıyla ilgili tartışmalara değinen Başak, suçu işleme tarzı, eylemini planlayabilmesi ve tanık ifadelerini dikkate aldıklarında 18 yaşından büyük olduğuna ilişkin iddialarının sürdüğünü anlattı.

Savcılığın, hazırlık aşamasında iddianamenin bir an önce yazılması için yaş tespiti konusunu mahkemeye bıraktığını dile getiren Başak, şunları söyledi:

“Görüntü itibarıyla katilin 18 yaşından küçük olduğuna kimse inanmıyor. Dolayısıyla biz Türk Ceza Kanunu'ndaki yaş indiriminden faydalanmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun dışında bu tarz eylemleri yapan failler genelde haksız tahrike sokmak ister. Hep denk geldiğimiz bir durum. Burada öyle bir durum da yok. Görüntüleri dikkatle incelediğinizde bizim çocuğumuzun olaya herhangi bir dahli yok. Doğrudan öldürmek kastıyla arabanın arkasından ona doğru hareket eden bir şahıs söz konusu. Daha birinci saniyeden sol eliyle bizim çocuğumuzun boynunu tutup, bir iki saniye sonra da zaten icrai hareketlere başlıyor. Onu mermi gibi yetiştiren babası da azmettiren sıfatıyla yargılanıyor. Biz bu davanın bir milat olacağını, bu tarz can yakıcı olaylarda sayın mahkemenin önüne tarihi bır fırsat geldiğini düşünüyoruz. Umarım bu yargılamadan hepimizin vicdanını rahatlatan bir karar çıkacaktır.”
Kurye cinayetinde ilk duruşma | Katil zanlısı: Olay günü Dönmez'in evini taşlamaya gitmiştim - 4

Kurye Hakları Derneği Başkanı Mesut Çeki de Ata Emre Akman'ın ailesine, onların adalet arayışına destek olmak amacıyla Balıkesir’e geldiklerini ifade etti.

Ailenin acısını yürekten paylaştıklarını kaydeden Çeki, “Ata Emre karanlık bir sokakta siparişini teslim ederken katledildi. Aile o görüntüleri izlemeye dayanamadı, biz de dayanamadık.” diye konuştu.

Çeki, 2022 yılında en az 58, geçen sene en az 68, bu yılın ilk 6 ayında ise 30 motokuryenin çeşitli olaylarda yaşamını yitirdiğini bildirerek, meslek mensuplarının haklarının iyileştirilmesi talebinde bulundu.

Tarafların duruşma salonuna alınmasının ardından tutuklu sanıklar E.Ö. ve babası Orhan Ö'nün yargılanmasına başlandı.

Kurye cinayetinde ilk duruşma | Katil zanlısı: Olay günü Dönmez'in evini taşlamaya gitmiştim - 5

"DÖNMEZ'İN EVİNİ TAŞLAMAK İÇİN GİTTİM"

Akman’ı bıçaklayarak öldüren E.Ö, mahkemedeki ifadesinde Ata Emre Akman’ı tasarlayarak öldürmediğini ileri sürdü.

E.Ö, ifadesinde şunları anlattı:

“Sadece Sultan Dönmez'in evini taşlamak için gitmiştim. Babaannemin yanında büyüdüm. Üç kardeşiz. Sultan Dönmez'in kızı babama mesaj atıyordu. Sürekli bizimle uğraşıyordu. Bizimle görüşmek istedi. Sultan Dönmez, 2012-2013 yıllarında bizden çek çaldı. Sürekli bizi tehdit ediyordu, babam ile Sultan arasında anlaşmazlık vardı, onlardan kaçıyorduk. 2020 yılı öncesinde Sultan ile anlaşmazlık yoktu. Sultan'ın beraber yaşadığı Yaşar ile aramızda anlaşmazlıklar oldu. Sultan ile ilgili olarak babamla özel bir görüşmemiz olmadı. Babamın cezaevinden çıkmasından sonra Sultan ile iletişimimiz olmadı. Sultan ile olay tarihine kadar aramızda 2 bin 654 dakika telefon görüşmesi gözükse de bu görüşmeleri ben yapmadım.”

Kurye cinayetinde ilk duruşma | Katil zanlısı: Olay günü Dönmez'in evini taşlamaya gitmiştim - 6

“BABAMIN YÖNLENDİRMESİ OLMADI”

E.Ö., sözlerini şöyle sürdürdü:

“Olay günü 11 Mayıs’ta 13-14 tane bira içtim. Babam ile vakit geçirdik. Sonra arkadaşlarımın yanına gittim. Bira içtik. Babamlar geldi. Sonra eve gittik. Saat 23.30-00.00 arasıydı. Sultan ile evimizin arası 5-6 dakikalık yürüyüş mesafesinde.

Olay günü babamla Sultan ile ilgili hiçbir şey konuşmadık, sızdı kaldı. Sultan’ın küçüklüğünden beri bize yaşattıklarını düşünmeye başlayınca öfkelendim. Yanıma bıçağımı aldım ama amacım onun evini taşlamaktı. Giderken yoldan taş aldım. Sultan’ın yaşadığı binaya geldim. Genç motokuryeyi gördüm. Yanına gidip Sultan’ın evde olup olmadığını sordum. ‘Motorla mendil mi satıyorum görmüyor musun?’ dedi. ‘Sultan Durmaz’a mı geldin?’ deyince ‘Ebru Gündeş’e geldim’ dedi. ‘Neden beni tersliyorsun?’ dedim ve boğuşma oldu. Bıçağı bir kere salladım. Sonrasını hatırlamıyorum.

Maktule 25 kere bıçak sallamışım. 25 kere sallasam da o gün neyin beni buna sevk ettiğini hatırlamıyorum. Olay öncesinde babam beni Sultan'a karşı doldurmadı. Babamın yönlendirmesi olmadı.”

Kurye cinayetinde ilk duruşma | Katil zanlısı: Olay günü Dönmez'in evini taşlamaya gitmiştim - 7

E.Ö.'nün babası sanık Orhan Ö. ise mahkemedeki ifadesinde, Dönmez ile yapılan uzun telefon görüşmelerinin oğlu tarafından değil, kendisi tarafından yapıldığını savundu.

Orhan Ö, ifadesinde Dönmez’i suçladı.

Kurye cinayetinde ilk duruşma | Katil zanlısı: Olay günü Dönmez'in evini taşlamaya gitmiştim - 8

ATA EMRE, 45 YIL SONRA DEDESİYLE AYNI KADERİ PAYLAŞTI

Ata Emre Akman’ın anneannesi Toprak Loyan da adliye önünde açıklamalarda bulundu.

Toprak Loyan, eşi Nazım Loyan’ın da 1979 yılında 37 yaşındayken bir kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada torunu Ata Emre gibi cinayete kurban gittiğini söyledi.

İki acıyı birden yaşadığını söyleyen Loyan, “Çocuklarımı hiç kimseye muhtaç etmeden büyüttüm. Çocuklarımı büyüttüm. Hani benim torunum Bu caniler bunu yapamaz. Buna hakları yok. Ben ne emeklerle büyüttüm. Şimdi bir tarafta kızım, damadım ve torunum Alya'yı gördükçe onlara dayanamıyorum, bir taraftan Ata’nın acısı. Ata dünyaya gelirken biz Erol ile sarıldık, ağlaştık. Bugün bunların hepsi gözümde canlandı. Bu olayları yaşadım.” ifadelerini kullandı.
Kurye cinayetinde ilk duruşma | Katil zanlısı: Olay günü Dönmez'in evini taşlamaya gitmiştim - 9

DURUŞMA 12 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Akman ailesinin avukatlarının, E.Ö'nün olay tarihindeki kemik yaşının tespit edilmesi talebini doğum belgesi bulunması nedeniyle reddeden mahkeme heyeti, sanık avukatlarına esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre verilmesini, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırarak duruşmayı 12 Temmuz'a erteledi.

Kurye cinayetinde ilk duruşma | Katil zanlısı: Olay günü Dönmez'in evini taşlamaya gitmiştim - 10

NE OLMUŞTU?

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Ata Emre Akman, 5 gün önce motokurye olarak çalışmaya başladığı firmaya sipariş edilen pizzayı teslim için 11 Mayıs'ta Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokağı'na gitmişti.

Pizzayı verdikten sonra sokağa park ettiği motosikletine doğru yürüyen Akman'ın yanına gelen E.Ö, üniversite öğrencisine bıçakla saldırmıştı. Akman olay yerinde hayatını kaybetmiş, kaçan E.Ö. polislerce yakalanmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
Kurye cinayetinde ilk duruşma | Katil zanlısı: Olay günü Dönmez'in evini taşlamaya gitmiştim - 11

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, katil zanlısı E.Ö'ye "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi istendi. Sanık hakkında yaşının 18'den küçük olması nedeniyle "Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 14 yıldan 20 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 9 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur." maddesinin uygulanması talebinde bulunuldu.

İddianamede, Orhan Ö'nün ise "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması ve alt soy ilişkisinden doğan nüfuz kullanılmak suretiyle suça azmettirme hali nedeniyle cezasının artırılması talep edildi.Akman, 11 Mayıs günü sipariş için gittiği bir binanın önünde saldırıya uğramıştı.

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