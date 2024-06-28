Kurye cinayetinde ilk duruşma | Katil zanlısı: Olay günü Dönmez'in evini taşlamaya gitmiştim

“BABAMIN YÖNLENDİRMESİ OLMADI”

E.Ö., sözlerini şöyle sürdürdü:

“Olay günü 11 Mayıs’ta 13-14 tane bira içtim. Babam ile vakit geçirdik. Sonra arkadaşlarımın yanına gittim. Bira içtik. Babamlar geldi. Sonra eve gittik. Saat 23.30-00.00 arasıydı. Sultan ile evimizin arası 5-6 dakikalık yürüyüş mesafesinde.

Olay günü babamla Sultan ile ilgili hiçbir şey konuşmadık, sızdı kaldı. Sultan’ın küçüklüğünden beri bize yaşattıklarını düşünmeye başlayınca öfkelendim. Yanıma bıçağımı aldım ama amacım onun evini taşlamaktı. Giderken yoldan taş aldım. Sultan’ın yaşadığı binaya geldim. Genç motokuryeyi gördüm. Yanına gidip Sultan’ın evde olup olmadığını sordum. ‘Motorla mendil mi satıyorum görmüyor musun?’ dedi. ‘Sultan Durmaz’a mı geldin?’ deyince ‘Ebru Gündeş’e geldim’ dedi. ‘Neden beni tersliyorsun?’ dedim ve boğuşma oldu. Bıçağı bir kere salladım. Sonrasını hatırlamıyorum.

Maktule 25 kere bıçak sallamışım. 25 kere sallasam da o gün neyin beni buna sevk ettiğini hatırlamıyorum. Olay öncesinde babam beni Sultan'a karşı doldurmadı. Babamın yönlendirmesi olmadı.”