Kuryeye beyzbol sopalı saldırı girişimi

Ankara'da bir otomobil sürücüsü, trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı motosikletli kurye Esra Nur Olgun'u (20), beyzbol sopasıyla üzerine yürüyüp, dövmeye kalktı. Olgun, araya giren diğer sürücüler tarafından kurtarıldı.

Haberler - DHA 24.11.2021 - 14:23

Kuryeye beyzbol sopalı saldırı girişimi - 1

Üniversitede acil ve ilk yardım bölümü öğrencisi olan, aynı zamanda firmada motosikletli kurye olarak çalışan Esra Nur Olgun, trafikte bir otomobilin sürücüsü ile yol verme nedeniyle tartıştı.

Kuryeye beyzbol sopalı saldırı girişimi - 2

Sürücü, aracından inip, Olgun'un kaskına iddiaya göre, önce yumruk attı ardından aracından aldığı beyzbol sopasıyla üzerine yürüdü.

Kuryeye beyzbol sopalı saldırı girişimi - 3

Araya diğer sürücüler girerek, sürücüyü durdurmaya çalıştı.

Kuryeye beyzbol sopalı saldırı girişimi - 4

Sürücü, daha sonra aracına binip uzaklaştı.

Kuryeye beyzbol sopalı saldırı girişimi - 5

Esra Nur Olgun da beyzbol sopalı saldırı girişimini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kuryeye beyzbol sopalı saldırı girişimi - 6

''KASK OLMASA KAFAMA GELECEKTİ''

Esra Nur Olgun, olayı şöyle anlattı:

"Arabayı önüme kırdı, kornaya bastım. Haksız olduğu halde özür dilemesi gerekirken sinirlenerek, 'Ne var, yol benim yolum, sen kenardan git' dedi. Durup sözlü münakaşanın ardından kadın olduğumu fark etmesine rağmen muharebe alanı oluşuyor.

En sonunda sinirlenip aracından beyzbol sopası çıkardı. Kaskımı kafamdan çıkarmamıştım, bir yumruk salladı ve kaskın kenarına geldi. Kaskı çıkarmış olsaydım yumruk kafama gelecekti. Çevredeki vatandaşlar tuttu sonra aracına binerek olay yerinden ayrıldı.''

Kuryeye beyzbol sopalı saldırı girişimi - 7

''ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM''

Olaydan çok etkilendiğini ve sürücüden şikayetçi olacağını belirten Olgun, "Motorlulara genel olarak dikkat etmeleri gerekiyor çünkü biz o kadar kolay durabilen araçlar değiliz, dursak bile motorda kaporta biziz. Onlar sadece arabasında birkaç çizik ile kurtulabilir ama biz kırık kemiklerle birkaç ay yataktan çıkamayabiliriz. O kişinin, o şekilde trafiğe çıkması doğru değil" diye konuştu.

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