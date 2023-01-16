Kuş Cenneti çöle döndü

Samsun'da beklenen yağışların düşmemesi UNESCO listesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni de vurdu. Geçen sene su altında olan alanda şimdi çölü andıran görüntüler var.

Kuş Cenneti çöle döndü - 1

Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde sular çekildi.

Kuş Cenneti çöle döndü - 2

Sonbahar ve kış mevsimlerinde beklenen yağışların düşmemesi, UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni olumsuz etkiledi.

Kuş Cenneti çöle döndü - 3

Yer altı ve yer üstü sularıyla beslenemeyen deltada binlerce dönüm sulak alan kurudu.

Kuş Cenneti çöle döndü - 4

Tahmini 1 metre düşen su seviyesi, deltada endişelendiren görüntüler oluşturdu.

Kuş Cenneti çöle döndü - 5

2 sene önce bu aylarda bol yağış düşmesiyle su yüzeyini tamamen eğrelti otu kaplamıştı.

Kuş Cenneti çöle döndü - 6

Aynı alan bu sene ise kurudu, toprakta çatlaklar meydana geldi.

Kuş Cenneti çöle döndü - 7

Bölgede 50 yıldır balıkçılık yapan Ali Rıza Çelik, deltanın göz göre göre kuruduğunu söyledi. Yöre sakini Necati Kuş ise geçen sene su altında olan deltada şimdi koyunların otladığını belirtti.

Kuş Cenneti çöle döndü - 8
Kuş Cenneti çöle döndü - 9

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER