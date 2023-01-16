Kuş Cenneti çöle döndü

Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde sular çekildi.
Sonbahar ve kış mevsimlerinde beklenen yağışların düşmemesi, UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni olumsuz etkiledi.
Yer altı ve yer üstü sularıyla beslenemeyen deltada binlerce dönüm sulak alan kurudu.
Tahmini 1 metre düşen su seviyesi, deltada endişelendiren görüntüler oluşturdu.
2 sene önce bu aylarda bol yağış düşmesiyle su yüzeyini tamamen eğrelti otu kaplamıştı.
Aynı alan bu sene ise kurudu, toprakta çatlaklar meydana geldi.
Bölgede 50 yıldır balıkçılık yapan Ali Rıza Çelik, deltanın göz göre göre kuruduğunu söyledi. Yöre sakini Necati Kuş ise geçen sene su altında olan deltada şimdi koyunların otladığını belirtti.