Kuş cennetinde enkaz molozlarından dağ oluştu

"KANSER RİSKİ ARTIYOR"

Depremin hemen ardından toplanan molozlar buraya taşınmaya başlamasına tepki gösteren Atik, "Koca bir yığın haline geldi ve yükselmeye de devam ediyor. İçerisinde asbest, kadmiyum gibi ağır metaller içeren molozların buraya dökülmesinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Toz haline gelen bu maddeler, rüzgar nedeniyle savruluyor ve kanser riskini artırıyor. Bu durumdan akciğer solunumu yapan deniz canlıları ve kuşlar da etkileniyor" dedi.