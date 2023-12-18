Kuş cennetinde yapılaşma tehdidi

Diyarbakır'da farklı kuş türlerinin uğrak yeri olan Kabaklı Göleti, yapılaşma tehdidi altında. Uzmanlara göre, gölet çevresindeki binalar daha da yaklaşırsa kuşların ziyareti etkilenecek. Bu durum da kuş cennetinin yok olması anlamına geliyor.

Kuş cennetinde yapılaşma tehdidi - 1

Dicle Üniversitesi yerleşkesinden bulunan, Dicle Nehri'nden çekilen su ile hayat bulan ve avcı baskısının az olduğu Kabaklı Göleti; leylek, balıkçıl, düdükçün, toygar, güvercin, saka, tahtalı, kızılbacak ve uzunbacak gibi kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.

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Kuş cennetinde yapılaşma tehdidi - 2

Güvenlik nedeniyle avcıların giremediği 425 bin metreküp yüzey alanına sahip ve yer yer 6 metre derinliğe ulaşan gölet, yıl içerisinde 150 farklı kuş türünü içinde barındırıyor.

Kuş cennetinde yapılaşma tehdidi - 3

Bu özelliğiyle kuş cennetini de andıran gölet, aynı zamanda kuş gözlemcilerinin de uğrak mekanı oldu.

Kuş cennetinde yapılaşma tehdidi - 4

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı ve kuş bilimci Prof. Dr. Ahmet Kılıç, göletin biyolojik çeşitlilik açısından çok büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, gölete yakın yerlerdeki yapılaşmaya dikkati çekti.

Kuş cennetinde yapılaşma tehdidi - 5

"YÜZLERCE TÜRÜ GÖRME ŞANSIMIZ VAR"

Prof. Dr. Kılıç, üniversite yerleşkesi içerisinde olduğu için göletin canlılar için korunma alanı olarak da adlandırılabileceğini belirtti.

Kuş cennetinde yapılaşma tehdidi - 6

Gölette 150'den fazla kuş türünü yıl içinde görme şanslarının olduğunu dile getiren Kılıç, "Burası aynı zamanda Hevsel Bahçeleri'ne de çok yakın. Diyarbakır'ın kenar semti olarak görülür. Burada yıl içinde yüzlerce türü görme şansımız var. Balıktan, memeli hayvanlardan yana zengin." dedi.

Kuş cennetinde yapılaşma tehdidi - 7

Son dönemlerde iskan izinlerinin alınmasından dolayı Kabaklı Göleti'ne yakın yerlerde yerleşim alanları oluşturulmaya başlandığına dikkat çeken Kılıç, "Tabii bu yaban hayatı özelliği gösteren Kabaklı Göleti için bir tehdit oluşturuyor. Eğer bu yapılaşma, göletin kenarlarına kadar gelecek olursa pek çok türü artık göremeyeceğiz. Bu kuş cennetini kaybetmiş olacağız. Yerleşim yerlerinin buralardan uzak olması, çok büyük bir öneme sahiptir. O yüzden doğaseverlerden, valiliğimizden, belediye başkanlığımızdan ve diğer sivil toplum kuruluşlarından destek bekliyoruz." diye kaydetti.

Kuş cennetinde yapılaşma tehdidi - 8

"KORUMAK İÇİN EL BİRLİĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Tedbir alınması gerektiğine dikkati çeken Kılıç, "Yerleşim yerlerinin Kabaklı Göleti'ne fazla yaklaşmaması lazım. Aksi takdirde bu kuş cennetini kaybederiz." dedi.

Kuş cennetinde yapılaşma tehdidi - 9

"Kuğuları, kazları, çok farklı ördekleri, kıyı kuşlarını burada görebiliyoruz. Bunların torunlarımız tarafından da görülmesi, gösterilecek hassasiyete bağlıdır." ifadelerini kulllan Kılıç, "Korumak için de el birliğine ihtiyacımız var. Diğer yerlerde avcı baskısı dolayısıyla yaşayamayan türlerimiz buraya sığınıyor. Bu yüzden bu gölet, çok büyük bir öneme sahiptir. 150'ye yakın türü, yıl içinde rahatlıkla görebiliyoruz. Çok nadide türleri ve rastlantısal türleri de katacak olursak, sayı 200'e kadar ulaşabiliyor. Çünkü diğer yerlerde avcı ve insan baskısı var. Kabaklı Göleti'nde bu durum, biraz daha iyi. Fakat yapılaşma önümüzdeki en büyük sorun olarak görüyor. Önümüzdeki yıllarda bu tehdit daha da büyüyecek olursa, maalesef bu kuş cennetini kaybetmeyle yüz yüze kalacağız." diye konuştu.

Kuş cennetinde yapılaşma tehdidi - 10
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