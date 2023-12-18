Kuş cennetinde yapılaşma tehdidi
Diyarbakır'da farklı kuş türlerinin uğrak yeri olan Kabaklı Göleti, yapılaşma tehdidi altında. Uzmanlara göre, gölet çevresindeki binalar daha da yaklaşırsa kuşların ziyareti etkilenecek. Bu durum da kuş cennetinin yok olması anlamına geliyor.
Dicle Üniversitesi yerleşkesinden bulunan, Dicle Nehri'nden çekilen su ile hayat bulan ve avcı baskısının az olduğu Kabaklı Göleti; leylek, balıkçıl, düdükçün, toygar, güvercin, saka, tahtalı, kızılbacak ve uzunbacak gibi kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.