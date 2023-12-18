Kuş cennetinde yapılaşma tehdidi

"Kuğuları, kazları, çok farklı ördekleri, kıyı kuşlarını burada görebiliyoruz. Bunların torunlarımız tarafından da görülmesi, gösterilecek hassasiyete bağlıdır." ifadelerini kulllan Kılıç, "Korumak için de el birliğine ihtiyacımız var. Diğer yerlerde avcı baskısı dolayısıyla yaşayamayan türlerimiz buraya sığınıyor. Bu yüzden bu gölet, çok büyük bir öneme sahiptir. 150'ye yakın türü, yıl içinde rahatlıkla görebiliyoruz. Çok nadide türleri ve rastlantısal türleri de katacak olursak, sayı 200'e kadar ulaşabiliyor. Çünkü diğer yerlerde avcı ve insan baskısı var. Kabaklı Göleti'nde bu durum, biraz daha iyi. Fakat yapılaşma önümüzdeki en büyük sorun olarak görüyor. Önümüzdeki yıllarda bu tehdit daha da büyüyecek olursa, maalesef bu kuş cennetini kaybetmeyle yüz yüze kalacağız." diye konuştu.