Kuş cennetinde yine çöp yığınları yükseliyor!

Milleyha Kuş Cenneti'nin mutlaka korunması gerektiğini belirten Gümüş, "Burası, Türkiye'nin önemli yerlerinden biri ve bunu bile bile vatandaşlar molozları ve çöplerini atıyor. Burada 24 saat denetim yapılarak çöp ve molozların dökülmesini engellemek gerek. Türkiye'de başka Milleyha Kuş Cenneti yok" dedi.