Kuş cennetini de kuraklık vurdu: Flamingo sayısı azaldı
Van Gölü Havzası'nda son 10 yıldır iklim değişikliğinin kuşlar üzerindeki etkilerini araştıran Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden (YYÜ) Prof. Dr. Atilla Durmuş, kuraklık nedeniyle flamingo sayısının azaldığını söyledi.
Bölgede son yıllarda yağışların azalması ve artan buharlaşma nedeniyle yaşanan kuraklık Van Gölü başta olmak üzere bölgedeki birçok göl ve akarsuya etkiledi. Van Gölü'nde çekilmeler sürerken, kuraklık Türkiye'deki kuş türlerinin yaklaşık yarısına ev sahipliği yapan, Van'a 20 kilometre uzaklıktaki 95 kilometrekarelik tuzlu ve sodalı Erçek Gölü'nde de etkili oluyor.