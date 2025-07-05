Kuş cennetini de kuraklık vurdu: Flamingo sayısı azaldı

FLAMİNGOLAR POPÜLASYONUNDA AZALIŞ

Erçek Gölü'nün Türkiye'de kuş çeşitliğinin olduğu önemli bir kuş cenneti olduğunu ve son yıllarda kuraklığın burada da çok etkili olduğunu belirten Prof. Dr. Durmuş, "Bu kuraklık ve su çekilmeleri kıyıya yakın beslenen kuşlar üzerine çok ciddi manada olumsuz etki yapıyor. Bunlardan birisi de flamingolar. Geçmiş yıllarda on binlere varan bir popülasyon yoğunluğuna şahittik. Ancak son zamanlarda bu popülasyon yoğunluğu bin, 1500 birey ile sınırlı kalıyor. Ne yazık ki diğer alanlar önceki yıllarda, flamingo popülasyonunu barındıran sulak alanlar, bu iklim değişikliğiyle beraber kurudular. Oradaki flamingo popülasyonları da Erçek Gölü'nü ve Van Gölü kıyılarını tercih ediyor. Ve buralara geliyorlar" diye konuştu.