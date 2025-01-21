Kuş Cenneti’nin nadir görülen misafirleri: Kışı geçirmek için geldiler
Amasya'da diğer ismi Yedikuğular Kuş Cenneti olan Yedikır Baraj Gölü'ne ismini veren ötücü kuğu sürüsü nadir bir şekilde görüntülendi. Geçen yıl 1 tane ötücü kuğu görülen göle, bu yıl 12 kuğu kışı geçirmek için geldi. Saflığın ve asaletin sembolü ötücü kuğular; iri gövdeleri, zarif boyunları ve bembeyaz tüyleriyle doğaseverlere görsel şölen sunuyor.
170’ten fazla kuş türünün yaşadığı Amasya’nın Suluova ilçesinde bulunan Yedikır Baraj Gölü’nde kış dönemi takibi yapan Doğa Koruma ve Milli Paklar Amasya Şubesi görevlileri suyun içinde süzülen ötücü kuğu sürüsüyle karşılaştı. Dürbünle izlenen misafir kuşların kanatlanıp uçtuğu anlar da kaydedildi. Geçen yıl 1 tane görüldüğü kaydedilen ötücü kuğudan bu yıl 12’si not edildi.