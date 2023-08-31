Kuşadası’nda epilepsi nöbeti geçiren çocuğun ailesinden “ıslak diye taksiye alınmadı” iddiası

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir taksi durağının, epilepsi nöbeti geçiren çocuk ile annesine üzerleri ıslak olduğu gerekçesiyle araç vermediği öne sürüldü.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kuşadası’ndaki Kadınlar Denizi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, epilepsi hastası olan 3 yaşındaki M.D., denizde bir anda nöbet geçirdi. Anne H.D. çocuğunu kucağına alıp taksi ile hastaneye götürmek istedi.

Bir taksiyi durduran kadın, taksicinin “Burası başka bir durak önü, sizi alamam.” cevabı ile karşılaştı.