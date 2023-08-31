Kuşadası’nda epilepsi nöbeti geçiren çocuğun ailesinden “ıslak diye taksiye alınmadı” iddiası

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde denizde epilepsi nöbeti geçirdiği belirtilen çocuk ile annesine bir taksi durağının üzerleri ıslak olduğu gerekçesiyle araç vermediği öne sürüldü. Güvenlik kameraları görüntülerine göre, anne ile çocuğu bir süre araç ararken, bir taksi anne ile çocuğunu hastaneye götürdü. Aile taksi durağı yetkililerinden şikayetçi olurken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kuşadası’nda epilepsi nöbeti geçiren çocuğun ailesinden “ıslak diye taksiye alınmadı” iddiası - 1

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir taksi durağının, epilepsi nöbeti geçiren çocuk ile annesine üzerleri ıslak olduğu gerekçesiyle araç vermediği öne sürüldü.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kuşadası’ndaki Kadınlar Denizi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, epilepsi hastası olan 3 yaşındaki M.D., denizde bir anda nöbet geçirdi. Anne H.D. çocuğunu kucağına alıp taksi ile hastaneye götürmek istedi.

Bir taksiyi durduran kadın, taksicinin “Burası başka bir durak önü, sizi alamam.” cevabı ile karşılaştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kuşadası’nda epilepsi nöbeti geçiren çocuğun ailesinden “ıslak diye taksiye alınmadı” iddiası - 2

Durağa giden ve yardım isteyen anne H.D., bu sefer taksicilerden iddiaya göre “Üstünüz ıslak ve sizi alamayız.” cevabını aldı.

Kuşadası’nda epilepsi nöbeti geçiren çocuğun ailesinden “ıslak diye taksiye alınmadı” iddiası - 3

İlk durdurduğu taksici geri dönerek zor durumdaki anneye, “Sizi almadılarsa ben götüreyim hastaneye.” dedi.

Kuşadası’nda epilepsi nöbeti geçiren çocuğun ailesinden “ıslak diye taksiye alınmadı” iddiası - 4

Taksici, nöbet geçiren çocuğu ve annesini taksiye alarak hastaneye götürdü.

Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aile taksi durağı yetkililerinden şikayetçi olurken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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