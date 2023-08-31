Kuşadası’nda epilepsi nöbeti geçiren çocuğun ailesinden “ıslak diye taksiye alınmadı” iddiası
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde denizde epilepsi nöbeti geçirdiği belirtilen çocuk ile annesine bir taksi durağının üzerleri ıslak olduğu gerekçesiyle araç vermediği öne sürüldü. Güvenlik kameraları görüntülerine göre, anne ile çocuğu bir süre araç ararken, bir taksi anne ile çocuğunu hastaneye götürdü. Aile taksi durağı yetkililerinden şikayetçi olurken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir taksi durağının, epilepsi nöbeti geçiren çocuk ile annesine üzerleri ıslak olduğu gerekçesiyle araç vermediği öne sürüldü.
Olay, geçtiğimiz günlerde Kuşadası’ndaki Kadınlar Denizi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, epilepsi hastası olan 3 yaşındaki M.D., denizde bir anda nöbet geçirdi. Anne H.D. çocuğunu kucağına alıp taksi ile hastaneye götürmek istedi.
Bir taksiyi durduran kadın, taksicinin “Burası başka bir durak önü, sizi alamam.” cevabı ile karşılaştı.