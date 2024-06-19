Kuşadası'nda tur teknesi battı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alabora olan tur teknesindeki 9 kişi kurtarıldı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Limanı'ndan çıkan bir tur teknesi, İçmeler Koyu'nda su almaya başladıktan sonra alabora oldu.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Limanı'ndan çıkan bir tur teknesi, İçmeler Koyu'nda su almaya başladıktan sonra alabora oldu.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Bir bölümü suya batan teknedeki 9 kişi, Sahil Güvenlik ve çevredeki tekne sahiplerinin yardımıyla kurtarıldı.