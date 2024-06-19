Kuşadası'nda tur teknesi battı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alabora olan tur teknesindeki 9 kişi kurtarıldı.

Kuşadası'nda tur teknesi battı - 1

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Limanı'ndan çıkan bir tur teknesi, İçmeler Koyu'nda su almaya başladıktan sonra alabora oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kuşadası'nda tur teknesi battı - 2

Haber verilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Kuşadası'nda tur teknesi battı - 3

9 KİŞİ KURTARILDI

Bir bölümü suya batan teknedeki 9 kişi, Sahil Güvenlik ve çevredeki tekne sahiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

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