Kuşadası’ndaki 4,4 büyüklüğündeki sarsıntının ardından deprem fırtınası beklentisi

“DEPREM FIRTINASI ŞEKLİNDE BİR SÜREÇ YAŞANABİLİR”

Sözbilir, “Körfezde 30 Ekim depremini üreten Sisam fayı ile Gümüldür fayı arasında kalan bölgede çok sayıda denizaltı fayı olduğundan, bu depremler nedeniyle deprem fırtınası şeklinde bir süreç yaşanabilir.” ifadelerini kullandı.