Kuşadası’ndaki 4,4 büyüklüğündeki sarsıntının ardından deprem fırtınası beklentisi
Kuşadası Körfezi’nde bu sabah saat 08.26’da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, başta İzmir olmak üzere çevre illerden de hissedildi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin meydana geldiği noktaya dikkat çekti. Sözbilir, “Körfezde 30 Ekim depremini üreten Sisam fayı ile Gümüldür fayı arasında kalan bölgede çok sayıda denizaltı fayı olduğundan, bu depremler nedeniyle deprem fırtınası şeklinde bir süreç yaşanabilir.” diye konuştu.
Ege Denizi’nde bu sabah saat 08.26’da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Aydın’da Kuşadası Körfezi’nde meydana gelen deprem, İzmir’in de aralarında bulunduğu çevre illerden de hissedildi.