Kuşadası’ndaki 4,4 büyüklüğündeki sarsıntının ardından deprem fırtınası beklentisi

Kuşadası Körfezi’nde bu sabah saat 08.26’da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, başta İzmir olmak üzere çevre illerden de hissedildi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin meydana geldiği noktaya dikkat çekti. Sözbilir, “Körfezde 30 Ekim depremini üreten Sisam fayı ile Gümüldür fayı arasında kalan bölgede çok sayıda denizaltı fayı olduğundan, bu depremler nedeniyle deprem fırtınası şeklinde bir süreç yaşanabilir.” diye konuştu.

Kuşadası’ndaki 4,4 büyüklüğündeki sarsıntının ardından deprem fırtınası beklentisi - 1

Ege Denizi’nde bu sabah saat 08.26’da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Aydın’da Kuşadası Körfezi’nde meydana gelen deprem, İzmir’in de aralarında bulunduğu çevre illerden de hissedildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kuşadası’ndaki 4,4 büyüklüğündeki sarsıntının ardından deprem fırtınası beklentisi - 2

Deprem vatandaşlar arasında korkuya neden oldu.

Kuşadası’ndaki 4,4 büyüklüğündeki sarsıntının ardından deprem fırtınası beklentisi - 3

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Depremin merkezüssünün Gümüldür fayının güneydoğu ucuna denk geldiğini söyleyen Sözbilir, 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremi anımsatıp, “Bugün olan deprem, 30 Ekim depreminin tetiklediği Gümüldür fayının deniz altındaki kolunda gelişmiş olmalı.” şeklinde konuştu.

Kuşadası’ndaki 4,4 büyüklüğündeki sarsıntının ardından deprem fırtınası beklentisi - 4

“DEPREM FIRTINASI ŞEKLİNDE BİR SÜREÇ YAŞANABİLİR”

Sözbilir, “Körfezde 30 Ekim depremini üreten Sisam fayı ile Gümüldür fayı arasında kalan bölgede çok sayıda denizaltı fayı olduğundan, bu depremler nedeniyle deprem fırtınası şeklinde bir süreç yaşanabilir.” ifadelerini kullandı.

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