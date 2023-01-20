Kuşlar sıcaktan göç etmediler

Geçen yıl 28 sulak alanda 77 türden 178 bin 174 kuşu kayıt altına aldıkları bilgisini paylaşan Paşalı, "Önceki yıl ise 80 türden 228 bin 31 kuş sayımı yapıldı. Baktığınız zaman hem tür hem de kuş sayısı anlamında rakamın düştüğünü görüyorsunuz. Bölgedeki ilk tespitlerimize göre kuraklığa bağlı sulak alanlarda su miktarı azalmış. Dolayısıyla kuş sayısı ve türü de az. Ayrıca Avrupa'da ve kuzey bölgelerde havanın sıcak seyretmesinden dolayı da bazı türlerin gelmediğini gördük. Dolayısıyla küresel iklim değişikliğinin sulak alanlar ve türler üzerine etkisini burada gözlemliyoruz." ifadelerini kullandı.