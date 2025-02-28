KÜTAHYA PAZARLAR İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? PAZARLAR İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? PAZARLAR İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 1 Mart 2025 PAZARLAR Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak?

Kütahya Pazarlar iftar vakti saat kaçta okunuyor? Pazarlar için iftar saatleri ne kadar kaldı? Pazarlar iftar vakitleri kaç dakika var? Diyanet 1 mart 2025 Pazarlar Ramazan akşam ezanı bugün ne zaman okunacak? Kütahya Pazarlar oruç ne zaman açılacak? Bilgileri haberin detayında..

KÜTAHYA PAZARLAR İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? PAZARLAR İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? PAZARLAR İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 1 Mart 2025 PAZARLAR Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak? - 1

KÜTAHYA PAZARLAR İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Kütahya Pazarlar iftar vakti saat kaçta okunuyor? Diyanet 1 Mart 2025 Pazarlar Ramazan akşam ezanı bugün ne zaman okunacak? Pazarlar oruç ne zaman açılacak?

Bugün 1 Mart 2025, Pazarlar iftar vakti saati 19:03 vaktinde okunacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

KÜTAHYA PAZARLAR İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? PAZARLAR İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? PAZARLAR İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 1 Mart 2025 PAZARLAR Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak? - 2

KÜTAHYA PAZARLAR İÇİN İFTAR SAATLERİNE NE KADAR KALDI?

Kütahya Pazarlar iftar vakitlerine ne kadar kaldı?

İLÇE İLÇE KÜTAHYA İFTAR VAKİTLERİNE NE KADAR KALDI?

Altıntaş İftar Vakti

Aslanapa İftar Vakti

Çavdarhisar İftar Vakti

Domaniç İftar Vakti

Dumlupınar İftar Vakti

Emet İftar Vakti

Gediz İftar Vakti

Hisarcık İftar Vakti

Pazarlar İftar Vakti

Şaphane İftar Vakti

Simav İftar Vakti

Tavşanlı İftar Vakti

KÜTAHYA PAZARLAR İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? PAZARLAR İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? PAZARLAR İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 1 Mart 2025 PAZARLAR Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak? - 3

KÜTAHYA PAZARLAR İFTAR VAKİTLERİNE KAÇ DAKİKA VAR?

Kütahya Pazarlar iftar vakitleri kaç dakika var? Pazarlar iftar vakitleri için Ramazan Pazarlar imsakiye ve İmsakiye adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

KÜTAHYA PAZARLAR İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? PAZARLAR İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? PAZARLAR İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 1 Mart 2025 PAZARLAR Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak? - 4

2025 KÜTAHYA PAZARLAR RAMAZAN İMSAKİYESİ

TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
01.03.202506:0807:2913:2116:3019:0320:19
02.03.202506:0607:2813:2116:3119:0420:20
03.03.202506:0507:2613:2116:3119:0520:21
04.03.202506:0307:2513:2016:3219:0620:22
05.03.202506:0207:2313:2016:3319:0720:23
06.03.202506:0007:2213:2016:3319:0820:24
07.03.202505:5907:2013:2016:3419:0920:25
08.03.202505:5707:1913:1916:3519:1020:26
09.03.202505:5607:1713:1916:3519:1120:27
10.03.202505:5407:1613:1916:3619:1220:28
11.03.202505:5307:1413:1916:3619:1320:29
12.03.202505:5107:1313:1816:3719:1420:30
13.03.202505:4907:1113:1816:3719:1520:32
14.03.202505:4807:1013:1816:3819:1620:33
15.03.202505:4607:0813:1816:3819:1720:34
16.03.202505:4507:0713:1716:3919:1820:35
17.03.202505:4307:0513:1716:3919:1920:36
18.03.202505:4107:0313:1716:4019:2020:37
19.03.202505:4007:0213:1616:4019:2120:38
20.03.202505:3807:0013:1616:4119:2220:39
21.03.202505:3606:5913:1616:4119:2320:40
22.03.202505:3506:5713:1516:4219:2420:41
23.03.202505:3306:5613:1516:4219:2520:42
24.03.202505:3106:5413:1516:4319:2620:43
25.03.202505:2906:5213:1516:4319:2720:44
26.03.202505:2806:5113:1416:4319:2820:46
27.03.202505:2606:4913:1416:4419:2920:47
28.03.202505:2406:4813:1416:4419:3020:48
29.03.202505:2206:4613:1316:4519:3120:49
30.03.202505:2106:4513:1316:4519:3220:50
KÜTAHYA PAZARLAR İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? PAZARLAR İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? PAZARLAR İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 1 Mart 2025 PAZARLAR Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak? - 5

İFTAR VAKTİ NEDİR?

İftar vakti, İslam dininde orucun açılma zamanı olup, güneşin batmasıyla başlar. Hz. Peygamber, güneşin tamamen battığı andan itibaren orucun açılmasını tavsiye etmiş, bu vakitte yapılan duaların kabul olacağını bildirmiştir. Tarih boyunca iftar vakti, paylaşma ve yardımlaşma duygusunun en yoğun yaşandığı, aile ve dostların bir araya geldiği önemli bir zaman dilimi olmuştur.

İftar vaktini belirlemede temel ilke, güneşin ufkun altında kaybolmasıdır. Geçmişte bu vakit, güneşin batışının gözlemlenmesiyle tespit edilirken, günümüzde astronomik hesaplamalar ile dakikası dakikasına belirlenmektedir. İslam âlimleri ve astronomlar, güneşin yüksekliğini ve ufuk ile yaptığı açıyı dikkate alarak iftar vakti hesaplamaktadır.

Dünyanın farklı bölgelerinde iftar vakitleri, coğrafi konum ve mevsime bağlı olarak değişir. Ekvator çevresinde iftar saatleri yıl boyunca fazla değişmezken, kuzey ve güney yarım kürede mevsimlere göre gün uzunluğu farklılık gösterir. Kutup bölgelerinde ise yaz aylarında güneşin hiç batmaması nedeniyle, en yakın bölgenin vakitleri veya fıkıh kurulları tarafından belirlenen takdirî süreler esas alınır.

Türkiye’de iftar vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenir. Diyanet, her şehrin coğrafi koordinatlarını ve rakımını göz önünde bulundurarak güneşin doğuş ve batışını hassas astronomik hesaplamalarla belirler. Bu veriler doğrultusunda, Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve imsak vakitleri ilan edilir. Böylece oruç tutanlar, belirlenen saatlerde oruçlarını gönül rahatlığıyla açabilir ve bu mübarek vaktin manevi hazzını birlikte paylaşabilir.

KÜTAHYA PAZARLAR İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? PAZARLAR İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? PAZARLAR İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 1 Mart 2025 PAZARLAR Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak? - 6

KÜTAHYA PAZARLAR TERAVİH SAATLERİ

Kütahya Pazarlar teravih namazı saat kaçta?

Pazarlar teravih namazı ne zaman kılınacak? Pazarlar teravih namazı saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?

Pazarlar teravih namazı saati, 20:19 yatsı vakti ile başlayacaktır.

KÜTAHYA PAZARLAR İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? PAZARLAR İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? PAZARLAR İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 1 Mart 2025 PAZARLAR Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak? - 7

İLÇE İLÇE KÜTAHYA NAMAZ SAATLERİ

Altıntaş Namaz Saatleri

Aslanapa Namaz Saatleri

Çavdarhisar Namaz Saatleri

Domaniç Namaz Saatleri

Dumlupınar Namaz Saatleri

Emet Namaz Saatleri

Gediz Namaz Saatleri

Hisarcık Namaz Saatleri

Pazarlar Namaz Saatleri

Şaphane Namaz Saatleri

Simav Namaz Saatleri

Tavşanlı Namaz Saatleri

KÜTAHYA PAZARLAR İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? PAZARLAR İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? PAZARLAR İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 1 Mart 2025 PAZARLAR Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak? - 8

İL İL İFTAR SAATLERİ

Adana İftar Vakti

Adıyaman İftar Vakti

Afyonkarahisar İftar Vakti

Ağrı İftar Vakti

Aksaray İftar Vakti

Amasya İftar Vakti

Ankara İftar Vakti

Antalya İftar Vakti

Ardahan İftar Vakti

Artvin İftar Vakti

Aydın İftar Vakti

Balıkesir İftar Vakti

Bartın İftar Vakti

Batman İftar Vakti

Bayburt İftar Vakti

Bilecik İftar Vakti

Bingöl İftar Vakti

Bitlis İftar Vakti

Bolu İftar Vakti

Burdur İftar Vakti

Bursa İftar Vakti

Çanakkale İftar Vakti

Çankırı İftar Vakti

Çorum İftar Vakti

Denizli İftar Vakti

Diyarbakır İftar Vakti

Düzce İftar Vakti

Edirne İftar Vakti

Elazığ İftar Vakti

Erzincan İftar Vakti

Erzurum İftar Vakti

Eskişehir İftar Vakti

Gaziantep İftar Vakti

Giresun İftar Vakti

Gümüşhane İftar Vakti

Hakkari İftar Vakti

Hatay İftar Vakti

Iğdır İftar Vakti

Isparta İftar Vakti

İstanbul İftar Vakti

İzmir İftar Vakti

Kahramanmaraş İftar Vakti

Karabük İftar Vakti

Karaman İftar Vakti

Kars İftar Vakti

Kastamonu İftar Vakti

Kayseri İftar Vakti

Kilis İftar Vakti

Kırıkkale İftar Vakti

Kırklareli İftar Vakti

Kırşehir İftar Vakti

Kocaeli İftar Vakti

Konya İftar Vakti

Kütahya İftar Vakti

Malatya İftar Vakti

Manisa İftar Vakti

Mardin İftar Vakti

Mersin İftar Vakti

Muğla İftar Vakti

Muş İftar Vakti

Nevşehir İftar Vakti

Niğde İftar Vakti

Ordu İftar Vakti

Osmaniye İftar Vakti

Rize İftar Vakti

Sakarya İftar Vakti

Samsun İftar Vakti

Şanlıurfa İftar Vakti

Siirt İftar Vakti

Sinop İftar Vakti

Şırnak İftar Vakti

Sivas İftar Vakti

Tekirdağ İftar Vakti

Tokat İftar Vakti

Trabzon İftar Vakti

Tunceli İftar Vakti

Uşak İftar Vakti

Van İftar Vakti

Yalova İftar Vakti

Yozgat İftar Vakti

Zonguldak İftar Vakti

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