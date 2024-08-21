Kütahya’da 13 köpek sulama havuzunda ölü bulundu

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde bir dağ evinin sulama havuzunda 13 köpek ölü bulundu.

Bir grup avcı kaybolan av köpeğini bulmak için bölgede arama yaptı.

Bu sırada bir dağ evinin sulama havuzunda ölü köpekler olduğunu gördü.