Kütahya’da 13 köpek sulama havuzunda ölü bulundu

Kütahya’da bir dağ evinin sulama havuzunda 13 köpek ölü halde bulundu. 2’si sahipli 13 köpeğin canlı olarak havuza atıldığı belirlendi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, “Bize ve ilçemize bu kötülüğü yapanlar yargıda hesap verecek.” dedi.

Kütahya’da 13 köpek sulama havuzunda ölü bulundu - 1

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde bir dağ evinin sulama havuzunda 13 köpek ölü bulundu.

Bir grup avcı kaybolan av köpeğini bulmak için bölgede arama yaptı.

Bu sırada bir dağ evinin sulama havuzunda ölü köpekler olduğunu gördü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kütahya’da 13 köpek sulama havuzunda ölü bulundu - 2

Ekiplere haber verildi.

İncelemede sulama havuzu içinde bulunan 2’si sahipli 13 köpeğin öldürüldüğü tespit edildi.

Köpeklerin canlı olarak havuza atıldığı belirlendi.

Kütahya’da 13 köpek sulama havuzunda ölü bulundu - 3

Öldürülen köpeklerle ilgili soruşturma sürerken, Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, “Bize ve ilçemize bu kötülüğü yapanlar yargıda hesap verecek.” dedi.

DAHA FAZLA GÖSTER