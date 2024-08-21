Kütahya’da 13 köpek sulama havuzunda ölü bulundu
Kütahya’da bir dağ evinin sulama havuzunda 13 köpek ölü halde bulundu. 2’si sahipli 13 köpeğin canlı olarak havuza atıldığı belirlendi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, “Bize ve ilçemize bu kötülüğü yapanlar yargıda hesap verecek.” dedi.
Kütahya’nın Domaniç ilçesinde bir dağ evinin sulama havuzunda 13 köpek ölü bulundu.
Bir grup avcı kaybolan av köpeğini bulmak için bölgede arama yaptı.
Bu sırada bir dağ evinin sulama havuzunda ölü köpekler olduğunu gördü.