Kütahya'da 5 büyüklüğündeki depremin ardından 49 artçı

"EVE TIR ÇARPMIŞ GİBİ OLDU"

Köylerinin büyük bir deprem atlattığını ifade eden Arif Nizam da en çok can kaybı olmamasına sevindiklerini söyledi.

Çadırda tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Nizam, “Sağlık sıhhatimiz yerinde, devletimiz yanımızda. Deprem çok büyük bir gürültü ile oldu. Alttan sanki bir şey vurdu. Eve TIR çarpmış gibi oldu. Evde 6 kişiydik torunlar vardı. Onları akşam İzmit’e yolladım ben de hayvanlarım olduğu için bugün çadırda kaldım. Devletimiz sağ olsun” diye konuştu.