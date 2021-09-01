Kütahya'da 5 büyüklüğündeki depremin ardından 49 artçı

DHA 01.09.2021 - 18:44
AFAD ve Çevre ve Şehirlik İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan hasar tespit çalışmalarında Altıntaş ilçesine bağlı Aydınlar, Beşkarış, Genişler ve Selkisaray köylerinde yaklaşık 30 evde hasar meydana gelirken, 15’i ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle tahliye edildi.
Evlerinden çıkan aileler ise AFAD ekiplerince kurulan çadırlara yerleştirildi.
İhtiyaçları Kütahya Valiliği tarafından karşılanan ailelerden Burcu Kaya, İzmir’den ailesini ziyarete geldiğinde depremi yaşadıklarını söyledi.
Artçı depremler nedeniyle hala endişeli olduklarını kaydeden Kaya, “Ben sandım ki başka yerde deprem oluyor, biz buradan hissediyoruz. Merkez üssünün burası olacağını hiç aklıma gelmezdi. Deprem bittikten sonra dışarıya çıktık, artçılar devam etti. Gece dışarıda yattık. Daha kötü olur diye burada kendimizi daha güvende hissederek dışarıda yattık" dedi.
Köylerinin büyük bir deprem atlattığını ifade eden Arif Nizam da en çok can kaybı olmamasına sevindiklerini söyledi.
Çadırda tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Nizam, “Sağlık sıhhatimiz yerinde, devletimiz yanımızda. Deprem çok büyük bir gürültü ile oldu. Alttan sanki bir şey vurdu. Eve TIR çarpmış gibi oldu. Evde 6 kişiydik torunlar vardı. Onları akşam İzmit’e yolladım ben de hayvanlarım olduğu için bugün çadırda kaldım. Devletimiz sağ olsun” diye konuştu.