Kütahya'da kara yolu çöktü
Anadolu Ajansı
Kütahya'da Emet ile Tavşanlı ilçeleri arasındaki kara yolu, bir bölümünde meydana gelen çökme nedeniyle kapatıldı.
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1Kütahya'da, Emet ve Tavşanlı ilçeleri arasındaki kara yolu, bir bölümünde oluşan çökme nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
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Yapımı geçen yıl tamamlanarak hizmete açılan kara yolunun Günlüce köyü yakınındaki kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi.
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Bölgede yaklaşık 100 metrelik bir alanda yaşanan olayın ardından kara yolunun ortasında yaklaşık 3 metre derinliğinde çukurlar oluştu. B
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4Bu nedenle yol trafiğe kapatılarak, ilçeler arasındaki ulaşım eski kara yolundan sağlanmaya başlandı. Karayolları ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.
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Bu arada, Emet'te yaşayan Ali Er, yoldaki çökme nedeniyle Emet Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
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Er, yaptığı açıklamada, geçen sene açılan Emet-Tavşanlı kara yolunda 3 kez çökme yaşandığını belirterek, yolu inşa eden firmanın sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunarak vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyledi.
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