Kütahya’da orman yangını (Çok sayıda ekip sevk edildi)

Kütahya’da şehir merkezine yaklaşık 20 km uzaklıkta bulunan Gedikoğlu Çiftliği mevkisinde orman yangını çıktı. Yangın nedeniyle, Bursa, Bilecik, Kütahya ve Balıkesir’den 6 helikopter ve İzmir’den bir uçak bölgeye gönderildi. Ekiplerin, alevlerle mücadelesi sürüyor.

Kütahya’da orman yangını (Çok sayıda ekip sevk edildi) - 1

Kütahya’da orman yangını çıktı.

Şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Gedikoğlu Çiftliği mevkisindeki orman yangınına çevre illerden gelen ekiplerin de desteğiyle müdahale ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kütahya’da orman yangını (Çok sayıda ekip sevk edildi) - 2

Bölgeye, Bursa Bilecik, Kütahya, Balıkesir'den 6 helikopter ve İzmir'den bir uçak gönderildi.

Ayrıca yangın bölgesine, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerle 33 arazöz ve 4 dozer sevk edildi.

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