Kütahya’da orman yangını (Çok sayıda ekip sevk edildi)
Kütahya’da şehir merkezine yaklaşık 20 km uzaklıkta bulunan Gedikoğlu Çiftliği mevkisinde orman yangını çıktı. Yangın nedeniyle, Bursa, Bilecik, Kütahya ve Balıkesir’den 6 helikopter ve İzmir’den bir uçak bölgeye gönderildi. Ekiplerin, alevlerle mücadelesi sürüyor.
Kütahya’da orman yangını çıktı.
Şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Gedikoğlu Çiftliği mevkisindeki orman yangınına çevre illerden gelen ekiplerin de desteğiyle müdahale ediliyor.