Kütahya'da sağanak: Dereler taştı, tarım arazilerini su bastı

Domaniç'te sağanağın ardından dereler taştı, yüzlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Karaköy'de corona tedbirleri kapsamında kapalı olan piknik ve balık tesisi de sular altında kalırken, bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandı. Tesisin sahibi, en son 15 yıl önce böyle bir taşkın yaşadıklarını belirtti.

DHA 06.04.2021 - 15:44

Kütahya'da sağanak: Dereler taştı, tarım arazilerini su bastı - 1
Domaniç ilçesine bağlı Domurköy, Çakıl, Ilıcaksu, Bükerler, Çiftlik, Aksu, Çokköy, Karaköy, Kozcağız, Güney ve Saruhanlar köylerinde şiddetli yağmurun ardından birçok derede taşkın meydana geldi.
Kütahya'da sağanak: Dereler taştı, tarım arazilerini su bastı - 2

TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA KALDI

Derelerin çevresinde bulunan tarım arazileri ise sular altında kaldı. Saruhanlar köyündeki sera, kullanılamaz hale geldi.
Kütahya'da sağanak: Dereler taştı, tarım arazilerini su bastı - 3

PİKNİK VE BALIK TESİSİ DE HASAR GÖRDÜ

Karaköy’de de Recep Özdemir’e ait, corona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olan piknik ve balık tesisi de taşkında hasar gördü.
Kütahya'da sağanak: Dereler taştı, tarım arazilerini su bastı - 4

''15 YILDIR BÖYLESİNİ YAŞAMADIK''

Recep Özdemir, 15 yıldır böyle taşkın yaşamadıklarını belirterek, “İşletmemiz pandemiden dolayı zarar gördü. Bir de afetten dolayı bayağı zarar gördük. 15 yıl önce de böyle taşkın yaşamıştık. Piknik alanımız, balık havuzlarımız, masa ve sandalyelerimiz selden zarar gördü” dedi.
Kütahya'da sağanak: Dereler taştı, tarım arazilerini su bastı - 5

''ZARARIN GİDERİLMESİ İÇİN DESTEK BEKLİYORUZ''

Derelerin ıslah edilmesi gerektiğini belirten Çakıl köyünün muhtarı Gökhan Okumuş ise “Son yağışlarla birlikte dere boyundaki bütün köylerde tarım arazileri, selden zarar gördü. Zararın giderilmesi için destek bekliyoruz” diye konuştu.
Kütahya'da sağanak: Dereler taştı, tarım arazilerini su bastı - 6
Domaniç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.
Kütahya'da sağanak: Dereler taştı, tarım arazilerini su bastı - 7
Kütahya'da sağanak: Dereler taştı, tarım arazilerini su bastı - 8
Kütahya'da sağanak: Dereler taştı, tarım arazilerini su bastı - 9

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