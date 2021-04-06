Kütahya'da sağanak: Dereler taştı, tarım arazilerini su bastı

Domaniç'te sağanağın ardından dereler taştı, yüzlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Karaköy'de corona tedbirleri kapsamında kapalı olan piknik ve balık tesisi de sular altında kalırken, bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandı. Tesisin sahibi, en son 15 yıl önce böyle bir taşkın yaşadıklarını belirtti.

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DHA 06.04.2021 - 15:44

Domaniç ilçesine bağlı Domurköy, Çakıl, Ilıcaksu, Bükerler, Çiftlik, Aksu, Çokköy, Karaköy, Kozcağız, Güney ve Saruhanlar köylerinde şiddetli yağmurun ardından birçok derede taşkın meydana geldi.

TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA KALDI Derelerin çevresinde bulunan tarım arazileri ise sular altında kaldı. Saruhanlar köyündeki sera, kullanılamaz hale geldi.

PİKNİK VE BALIK TESİSİ DE HASAR GÖRDÜ Karaköy’de de Recep Özdemir’e ait, corona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olan piknik ve balık tesisi de taşkında hasar gördü.

''15 YILDIR BÖYLESİNİ YAŞAMADIK'' Recep Özdemir, 15 yıldır böyle taşkın yaşamadıklarını belirterek, “İşletmemiz pandemiden dolayı zarar gördü. Bir de afetten dolayı bayağı zarar gördük. 15 yıl önce de böyle taşkın yaşamıştık. Piknik alanımız, balık havuzlarımız, masa ve sandalyelerimiz selden zarar gördü” dedi.

''ZARARIN GİDERİLMESİ İÇİN DESTEK BEKLİYORUZ'' Derelerin ıslah edilmesi gerektiğini belirten Çakıl köyünün muhtarı Gökhan Okumuş ise “Son yağışlarla birlikte dere boyundaki bütün köylerde tarım arazileri, selden zarar gördü. Zararın giderilmesi için destek bekliyoruz” diye konuştu.

Domaniç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.