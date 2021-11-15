Kütahya'da türbe sanılan yer arkeolojik kazıda boş çıktı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde yıllardır türbe sanılarak dua edilen yer arkeolojik kazılar sonucu boş çıktı. Yıllardır türbeye gelerek dua eden vatandaşlar hayal kırıklığına uğradı.

Haberler - İHA 15.11.2021 - 12:55

Kütahya'da türbe sanılan yer arkeolojik kazıda boş çıktı - 1

'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde, vatandaşların yıllardır 'Yarın Dede' diye ziyaret edip dua ettiği yerin arkeolojik kazıyla boş olduğu ortaya çıktı. 

Kütahya'da türbe sanılan yer arkeolojik kazıda boş çıktı - 2

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından sürdürülen kazılarda, antik kentin en önemli alanlarından 'Agora'nın giriş kapısı ve mermer zemini bulundu.

Önceden asfalt yol kenarında kalan mermer sütunun etrafı kazılınca 'Yaren Dede' olarak bilinen yerin kabir olmadığı ortaya çıktı. 

Kütahya'da türbe sanılan yer arkeolojik kazıda boş çıktı - 3

Çocuğu olmayanların adak adadığı 'Yaren Dede' hakkında Arkeolog Fikret Aksoy, “Vatandaşlar kazıyı ziyarete geldi ve çok şaşırdılar. Yaren Dede olarak biliyorduk, meğer değilmiş” dedi.

Kütahya'da türbe sanılan yer arkeolojik kazıda boş çıktı - 4

Aksoy, “Burası kazılmadan önce yerel halk sütunu 'Yaren Dede' olarak adlandırıyordu. Çocuğu olmayanların gelip adak adadığı, tapınım objesi olarak bakılıyordu. Agora’nın köşe sütunu olduğu ortaya çıktı. Kazıda ceset, iskelet, kabire dair hiçbir ibare yok. Agora’nın zemini var. İlçe sakinleri, yatırı kazdık diye tepki göstermedi. Onlar da bilinçlendi” diye konuştu.

Kütahya'da türbe sanılan yer arkeolojik kazıda boş çıktı - 5

Diğer vatandaşlar da, "Biz yıllardır buraya gelip dua ediyorduk. Kabir olmadığını öğrenince çok şaşırdık" şeklinde konuştular. 

Kazıların halen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından yapıldığı Aizanoi Antik Kenti, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alıyor.

Kütahya'da türbe sanılan yer arkeolojik kazıda boş çıktı - 6

Aizanoi Antik Kenti ve vatandaşların senelerce kabir sanıp dua ettiği mermer sütun havadan da görüntülendi.

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