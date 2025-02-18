Kütahya'da üretiyor, dünyaya ihraç ediyor: 6 yıl önce kurdu

Tabanlıkları poliüretan maddesinden ürettiklerini anlatan Coşkun, poliüretanın, dayanıklılığı ve konforuyla en iyi tabanlık malzemelerinden olduğunu ifade etti.



Coşkun, ürettikleri tabanlıkların piyasadaki birçok üründen sağlam ve konforlu olduğunu belirterek, "Sadece günlük ayakkabılar için değil iş güvenliği ayakkabılarından askeri botlara, spor ayakkabılardan outdoor ayakkabılara kadar geniş bir yelpazede üretim yapıyoruz. İnsanların ayak sağlığını destekleyen, uzun süre ayakta kalanlar için konfor sunan, medikal ve ortopedik tabanlıklar da üretiyoruz." dedi.





