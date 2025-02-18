Kütahya'da üretiyor, dünyaya ihraç ediyor: 6 yıl önce kurdu
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kurulu tesis, yıllık 7 milyon çift ayakkabı tabanını ABD ve Avrupa'ya ihraç ediyor.
Tavşanlı ilçesindeki Çukurköy Organize Sanayi Bölgesi'nde 6 yıl önce kurulan ve 15 kişiye istihdam sağlayan fabrika, yıllık 10 milyon çift ayakkabı tabanı üretiyor.
Üretiminin yüzde 70'ini ihraç eden fabrika, yurt içi pazarda Kütahya, Eskişehir ve Uşak'taki ayakkabıcıların yanı sıra ABD, İtalya, İspanya, Almanya ve İngiltere'ye de satış gerçekleştiriyor.
Firmanın kurucusu Yasin Coşkun, AA muhabirine, piyasada ayakkabı tabanlıkları konusunda ciddi eksiklik görmeleri üzerine 2019'da şirketi kurup, üretime başladıklarını söyledi.