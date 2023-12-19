Kütahya'da zincirleme kaza

6 otomobil, kamyonet ve TIR'ın karıştığı zincirleme kazada, Nevzat Işık (51), Rabia Yıldırım (32), Hamza Güner (31) ve Hamza Işık (25) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip, gönderildi.