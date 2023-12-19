Kütahya'da zincirleme kaza

Kütahya'da 6 otomobil, 1 kamyonet ve 1 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kütahya'da zincirleme kaza - 1

Kaza, Kütahya-Tavşanlı kara yolu 8'inci kilometresindeki Özçınarlar Kavşağı'nda meydana geldi.

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Kütahya'da zincirleme kaza - 2

Samet Yakut kullandığı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.

Kütahya'da zincirleme kaza - 3

6 otomobil, kamyonet ve TIR'ın karıştığı zincirleme kazada, Nevzat Işık (51), Rabia Yıldırım (32), Hamza Güner (31) ve Hamza Işık (25) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip, gönderildi.

Kütahya'da zincirleme kaza - 4

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'da zincirleme kaza - 5

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Kütahya'da zincirleme kaza - 6

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kütahya'da zincirleme kaza - 7
Kütahya'da zincirleme kaza - 8
Kütahya'da zincirleme kaza - 9
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