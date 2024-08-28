Kütahya’da zincirleme kaza: 6 yaralı

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

59 DT 416 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet, eşi Neslihan ve Hasan Eren Uygun ile içinde gurbetçi ailenin bulunduğu Almanya plakalı aracın sürücüsü Muzaffer Caran ile Hatice ve Merve Caran yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.