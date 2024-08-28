Kütahya’da zincirleme kaza: 6 yaralı
Kütahya’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 6 kişi yaralandı.
Kütahya’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Mehmet Uygun yönetimindeki 59 DT 416 plakalı otomobil ile Muzaffer Caran yönetimindeki RTCM1800 Almanya plakalı otomobil ve baba İbrahim Caran’ın kullandığı RTIC1977 Almanya plakalı otomobil, Kütahya- Eskişehir karayolunun 13’üncü kilometresinde çapıştı.Kazada, araçların ikisi takla atarak devrildi.