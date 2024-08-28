Kütahya’da zincirleme kaza: 6 yaralı

Kütahya’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kütahya’da zincirleme kaza: 6 yaralı - 1

Kütahya’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Mehmet Uygun yönetimindeki 59 DT 416 plakalı otomobil ile Muzaffer Caran yönetimindeki RTCM1800 Almanya plakalı otomobil ve baba İbrahim Caran’ın kullandığı RTIC1977 Almanya plakalı otomobil, Kütahya- Eskişehir karayolunun 13’üncü kilometresinde çapıştı.

Kazada, araçların ikisi takla atarak devrildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kütahya’da zincirleme kaza: 6 yaralı - 2

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

59 DT 416 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet, eşi Neslihan ve Hasan Eren Uygun ile içinde gurbetçi ailenin bulunduğu Almanya plakalı aracın sürücüsü Muzaffer Caran ile Hatice ve Merve Caran yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kütahya’da zincirleme kaza: 6 yaralı - 3

Kazaya karışan yabancı plakalı araçların Afyonkarahisar’dan Almanya’ya dönmek için yola çıktıkları anlaşıldı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
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