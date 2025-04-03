Kütahya'nın zamana meydan okuyan mirası: İsa Bey Camii

Caminin 1600 yılında İsa Bey tarafından yaptırıldığı ve mimarının "Hasan Usta" olduğu belirtiliyor. Ancak, Eskigediz Belediyesi'nin tanıtım kitapçığında yapım yılının 1530 olarak verildiği görülüyor. Ayrıca, İsa Bey'in aynı mahalleye medrese ve köprü de inşa ettirdiği, caminin 1909 yılında onarım geçirdiği, 1918'deki büyük yangında zarar gördüğü ve hayırseverler tarafından yeniden inşa edildiği bilgileri de mevcut. 1970 Gediz depreminde hasar gören cami, 2009 yılında Vakıflar tarafından kapsamlı bir restorasyonla yeniden ayağa kaldırıldı.





