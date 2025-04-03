Kütahya'nın zamana meydan okuyan mirası: İsa Bey Camii
Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Eskigediz beldesinde, asırlara meydan okuyan bir yapı zamana tanıklık ediyor. İsa Bey Camii, yapım tarihi hakkında farklı görüşler bulunsa da, caminin 16. yüzyılın başlarında inşa edildiği genel kabul görüyor. Tarihi dokusu ve mimari özellikleriyle dikkat çeken cami, belde halkı için sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda geçmişle kurulan güçlü bir bağın simgesi.
Kentsel Sit alanı içinde yer alan İsa Bey Camii, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 1992 yılında tescil edilerek koruma altına alındı.