Kütahya'yı sağanak vurdu: 50 evi su bastı

Kütahya'da etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar suyla doldu. 50’ye yakın evi su bastı.

Kütahya'yı sağanak vurdu: 50 evi su bastı - 1

Kütahya’da iki gündür aralıklarla devam eden sağanak yağışlar günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kütahya'yı sağanak vurdu: 50 evi su bastı - 2

Aniden bastıran sağanak trafiği de olumsuz etkilerken, kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Kütahya'yı sağanak vurdu: 50 evi su bastı - 3

Ziraat Mahallesi’nde tıkanan rögarlar nedeniyle yollarda yoğun su birikintisi oluşurken, araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Kütahya'yı sağanak vurdu: 50 evi su bastı - 4

Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, suların tahliye edilmesi için çalışma yaptı.

Kütahya'yı sağanak vurdu: 50 evi su bastı - 5

Sağanak nedeniyle 50’ye yakın evin giriş katları ve bodrumlarını su bastı.

Kütahya'yı sağanak vurdu: 50 evi su bastı - 6
Kütahya'yı sağanak vurdu: 50 evi su bastı - 7
Kütahya'yı sağanak vurdu: 50 evi su bastı - 8
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