Kuveytli turiste yumruk atan gencin cezası belli oldu

Trabzon'da Kuveyt uyruklu turiste yumruk atan 23 yaşındaki T.H. "kasten yaralama" suçundan yargılandığı davada 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Kuveytli turiste yumruk atan gencin cezası belli oldu - 1

Trabzon Kent Meydanı'nda 16 Eylül 2023'te Körfez ülkelerinden kente gelen turist grup arasında çıkan tartışmaya polis ekipleri müdahale etti. Bu sırada yaşananları, turistlerin polise karşı koyduğu şeklinde yorumladığı belirtilen 23 yaşındaki T.H., Kuveyt uyruklu turist Mohammad Ram Alajmi'ye (46) yumruk attı.

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Kuveytli turiste yumruk atan gencin cezası belli oldu - 2

Turist yere yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Polis, olay yerinden uzaklaşan şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan T.H. tutuklandı, olay anları çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Başına aldığı darbe sonrası baygınlık geçirip, ambulansla hastaneye kaldırılan Mohammad Ram Alajmi de tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kuveytli turiste yumruk atan gencin cezası belli oldu - 3

3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Olayla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, şüpheli T.H., 5 gün sonra adli kontrolle cezaevinden tahliye edildi. Soruşturmada, suçun uzlaşma hükümleri kapsamında olduğu gerekçesiyle dosya, uzlaştırma bürosuna gönderildi.

Kuveytli turiste yumruk atan gencin cezası belli oldu - 4

10 AY HAPİS CEZASI

Kentte tatil yapıp ülkesine dönen Kuveytli turist, avukatı aracılığıyla, uzlaşmayı kabul etmeyip, şüphelinin cezalandırılmasını talep etti. Yürütülen soruşturma tamamlanıp, şüpheli T.H. hakkında, "kasten yaralama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Trabzon 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına sanık T.H. ile taraf avukatları katıldı.

T.H. "Turist, el kol hareketi yaparak polis memurlarını itiyordu. Uzaklaştırmak için elimle ittim. Beraatımı talep ediyorum." diyerek kendini savundu. Mahkeme hakimi, T.H.’yi, "kasten yaralama" suçundan takdir indirimiyle 10 ay hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

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