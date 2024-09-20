Kuveytli turiste yumruk atan gencin cezası belli oldu

10 AY HAPİS CEZASI

Kentte tatil yapıp ülkesine dönen Kuveytli turist, avukatı aracılığıyla, uzlaşmayı kabul etmeyip, şüphelinin cezalandırılmasını talep etti. Yürütülen soruşturma tamamlanıp, şüpheli T.H. hakkında, "kasten yaralama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Trabzon 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına sanık T.H. ile taraf avukatları katıldı.

T.H. "Turist, el kol hareketi yaparak polis memurlarını itiyordu. Uzaklaştırmak için elimle ittim. Beraatımı talep ediyorum." diyerek kendini savundu. Mahkeme hakimi, T.H.’yi, "kasten yaralama" suçundan takdir indirimiyle 10 ay hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.