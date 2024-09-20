Kuveytli turiste yumruk atan gencin cezası belli oldu
Trabzon'da Kuveyt uyruklu turiste yumruk atan 23 yaşındaki T.H. "kasten yaralama" suçundan yargılandığı davada 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.
Trabzon Kent Meydanı'nda 16 Eylül 2023'te Körfez ülkelerinden kente gelen turist grup arasında çıkan tartışmaya polis ekipleri müdahale etti. Bu sırada yaşananları, turistlerin polise karşı koyduğu şeklinde yorumladığı belirtilen 23 yaşındaki T.H., Kuveyt uyruklu turist Mohammad Ram Alajmi'ye (46) yumruk attı.