Kuvvetli fırtına geliyor: Gemiler doğal limana sığındı
Karadeniz’de saatteki hızı 75 kilometreye kadar çıkması beklenen kuvvetli fırtına öncesinde gemiler Sinop’un güneyindeki doğal limana sığındı. Sinop Valiliği de fırtına öncesinde bir uyarıda bulundu. Uyarıda vatandaşlardan fırtınada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına uyarısı üzerine, Karadeniz’de uluslararası taşımacılık yapan 40’a yakın yük gemisi, Sinop’un güneyindeki doğal limana demirledi.