Kuvvetli fırtına geliyor: Gemiler doğal limana sığındı

SAATTEKİ HIZI 75 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Meteorolojik verilere göre, denizlerde saatteki hızı 75 kilometreye kadar çıkması beklenen kuvvetli fırtına öncesi çok sayıda gemi, kentin güneyinde bulunan İçliman mevkisine sığındı.

Gemiler buradaki bekleyişlerine devam ederken, balıkçı tekneleri de denize açılmayarak liman ve barınaklarda kaldı.