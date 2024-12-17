Kuvvetli fırtına geliyor: Gemiler doğal limana sığındı

Karadeniz’de saatteki hızı 75 kilometreye kadar çıkması beklenen kuvvetli fırtına öncesinde gemiler Sinop’un güneyindeki doğal limana sığındı. Sinop Valiliği de fırtına öncesinde bir uyarıda bulundu. Uyarıda vatandaşlardan fırtınada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

Kuvvetli fırtına geliyor: Gemiler doğal limana sığındı - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına uyarısı üzerine, Karadeniz’de uluslararası taşımacılık yapan 40’a yakın yük gemisi, Sinop’un güneyindeki doğal limana demirledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kuvvetli fırtına geliyor: Gemiler doğal limana sığındı - 2

SAATTEKİ HIZI 75 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Meteorolojik verilere göre, denizlerde saatteki hızı 75 kilometreye kadar çıkması beklenen kuvvetli fırtına öncesi çok sayıda gemi, kentin güneyinde bulunan İçliman mevkisine sığındı.

Gemiler buradaki bekleyişlerine devam ederken, balıkçı tekneleri de denize açılmayarak liman ve barınaklarda kaldı.
Kuvvetli fırtına geliyor: Gemiler doğal limana sığındı - 3

VALİLİK UYARDI

Sinop Valiliği’nden yapılan uyarıda ise vatandaşlardan fırtınada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

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