Kuvvetli kar alarmı. İstanbul -1'i görecek

28.12.2025 05:47

NTV - Haber Merkezi

İzlanda ve Rusya üzerinden gelen kutup soğukları yurdun büyük bölümünü beyaz örtüyle kapladı. İç ve doğu kesimlerde etkili olan kar yağışı yeni haftada kıyı Ege ve batı Akdeniz dışında neredeyse tüm yurda yayılacak. Hava sıcaklıkları düşmeye devam edecek, yılbaşında İstanbul'da da kar var.

Anadolu Ajansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan dondurucu soğuklar yeni haftada da etkisini sürdürecek. Hava sıcaklığı hissedilir şekilde düşmeye devam edecek, bazı bölgelerde halihazırda 1 metreyi bulan kuvvetli kar yağışı kıyı Ege ve batı Akdeniz dışında neredeyse tüm yurda yayılacak.

 

Anadolu Ajansı

Şiddetli soğukların etkisini hissettirdiği İstanbul'un yeni haftada mevsimin ilk karını görmesi bekleniyor. Yılın son günü Kocaeli'ne kadar ulaşan kar yağışı 2026'nın ilk günü olan perşembe İstanbul'u etkisi altına alacak. 

Resmi Kurum

Kentte eksi 1 dereceye kadar düşecek hava sıcaklığıyla birlikte 1 Ocak Perşembe günü beyaz örtünün oluşacağı tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı

Bugün yağışların batı Karadeniz, doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Rize, Ağrı, Iğdır, Muş, Batman, Mardin ve Siirt çevreleri ile Artvin kıyılarında yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Resmi Kurum

MGM; Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Sinop, Ağrı, Erzurum, Hakkari, Kars, Kastamonu, Muş, Van, Şırnak ile Ardahan'ı, sarı ve turuncu kod yayınlayarak şiddetli kar yağışına karşı uyardı.

 

Anadolu Ajansı

MGM ayrıca kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yaptı.

Marmara ile Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde de saatteki hızı 40-60 kilometreyi bulacak kuvvetli rüzgar bekleniyor.

 

Anadolu Ajansı

Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

 

- Kırklareli -3/5 derece.

 

- İstanbul 4/8 derece.

 

- Denizli -1/9 derece.

 

- İzmir 1/12 derece.

 

- Adana 3/14 derece.

 

- Ankara -2/2 derece.

 

- Samsun 3/9 derece.

 

- Erzurum -11/-8 derece.

 

- Malatya -7/2 derece.

 

- Kars -12/-7 derece

 

- Diyarbakır -2/5 derece.

 

- Gaziantep -2/7 derece.