Kuvvetli kar ve sağanak uyarısı
22.03.2026 05:46
NTV - Haber Merkezi
Yurdun büyük bölümünde sağanak, Doğu ve Güneydoğu illerinde kar yağışı bekleniyor. Batıda hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artması, 10 kentte yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, yurt geneli çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Denizli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde hava bugün yağışlı olacak.
Yağışların Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
10 İLE SARI KODLU UYARI
Yağışların, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Hatay, Adana, Mersin, Elazığ, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa çevreleri ile Gaziantep'in doğu, Van'ın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
MGM, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Mersin, Siirt, Van, Batman, Şırnak. Mardin ve Adana'nın yüksek kesimleri için sarı kod yayınlayarak yoğun kar ve sağanak uyarısı yaptı.
ÇIĞ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi devam ediyor.
BATI İLLERİ 3-5 DERECE ISINACAK
Hava sıcaklığının, yurdun batı kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Yağışlar yurt genelinde Mart sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.
Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 6/10 derece.
- İstanbul 7/11 derece.
- Denizli 6/15 derece.
- İzmir 8/16 derece.
- Adana 10/17 derece.
- Ankara 4/11 derece.
- Samsun 9/12 derece.
- Erzurum -1/6 derece.
- Malatya 5/12 derece.
- Kars -2/6 derece
- Diyarbakır 7/10 derece.
- Gaziantep 6/12 derece.