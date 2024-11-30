Kuvvetli poyraz uçuracak (Hafta sonu hava nasıl olacak?)

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra kıyı kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don görüleceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı az bulutlu



DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı az bulutlu



İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MANİSA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu