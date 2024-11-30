Kuvvetli poyraz uçuracak (Hafta sonu hava nasıl olacak?)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), günlük hava tahmini raporunu yayımladı. Ülke genelinde sis ve don etkili olacak. İstanbul'daki kuvvetli poyraz üşütmeye devam edecek. Marmara'da rüzgarın hızı akşam saatlerinden itibaren 70 km/saate kadar çıkacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.