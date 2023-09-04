Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp

Türkiye'nin birçok şehrinde şiddetli sağanak yağış etkili oldu. Aksaray ve çevresinde kuvvetli yağış nedeniyle oluşan selde mahsur kalan 13 kişi jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı, 1 kişinin cesedine ulaşıldı. Kentte bir bebeğin kayıp olduğu, arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde etkili olan şiddetli yağışta sel sularına kapılan çift hayatını kaybetti. Samsun'da da dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sele yol açtı; caddeler göle döndü. Suyla dolan bir alt geçitte ise otomobilde mahsur kalan 4 kişi yüzerek kurtuldu. Giresun'da da sağanak nedeniyle su baskınları yaşanırken kent merkezinde cadde ve sokaklar suyla doldu. Araçlarıyla ilerlemeye çalışan sürücüler, zor anlar yaşadı. Sivas'ta 15 dakikalık dolu yağışı araçlara zarar verirken Denizli, Ankara ve Nevşehir'deki kuvvetli sağanaklar da hayatı olumsuz etkiledi.

Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 1

AKSARAY

Aksaray ve çevresinde dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Bazı belde ve köylerde sel meydana gelirken yollarda da çökme oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 2

Ihlara yolu Kireçlik mevkisindeki su baskınında ise vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 3

Çok sayıda aracın hasar gördüğü sel nedeniyle araçlarında mahsur kalan 13 kişi jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan kişiler, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ekipler, Kireçlik mevkisinde sel sularına kapılan Gülseren E'nin cansız bedenine ulaştı. Öte yandan bir bebeğin kayıp olduğu, arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 4

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, kentte kuvvetli yağış nedeniyle oluşan selden 14 kişinin kurtarıldığını, bir kişinin cesedine ulaşıldığını, arama kurtarma ekiplerinin ise bir bebeğe ulaşmaya çalıştığını belirtti.

Vali Kumbuzoğlu, sel felaketi sonrası kriz masası oluşturulduğunu ve bölgede çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 5

Devletin tüm kurumları ve imkanlarıyla sahada olduğunu aktaran Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

"İlimiz, Sevinçli ile Gücünkaya köylerinde ve Kireçlik mevkisinde sel afeti meydana gelmiştir. Şu an itibariyle 14 afetzedeye müdahale edilmiş, 13 vatandaşımız taburcu edilmiştir. Bir vatandaşın tedavisi devam etmekte olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olay yerinde bir vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Gelen ihbarlar doğrultusunda bir çocuğumuzun arama çalışmaları da devam etmektedir. Aksaray Belediyesi, İl Özel İdaresi, UMKE, AFAD, DSİ, Karayolları, emniyet ve jandarma ile devletimiz tüm kurumları ve imkanlarıyla sahadadır. Arama kurtarma inceleme çalışmaları devam etmektedir. Selin yaşandığı ilk dakikadan itibaren kurumlarımız koordineli bir şekilde çalışmalara devam etmektedir. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Hepimize geçmiş olsun."

Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 6

SAMSUN

Samsun'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 7

Kentte dün gece saatlerinde başlayan sabah saatlerinde ise şiddetini artıran sağanak nedeniyle rögarlar taştı, trafikte aksamalar yaşandı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi.

Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 8

Oluşan yoğun su birikintilerini tahliye etmek için ekipler yoğun çaba harcadı.

Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 9

Saathane Meydanı, Gazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Belediyeevleri, İstasyon ve Kale mahallerinde yoğun su birikintileri oluştu.

Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 10

Suyla dolan alt geçitte otomobilde mahsur kalan 4 kişi yüzerek kurtuldu.

Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 11

Belediye ekipleri, şiddetli yağış sonrası tıkanan rögarları açmak ve yağmur suyunu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 12

İlkadım ilçesinde, Büyükşehir Belediyesinin altyapı çalışmaları yaptığı Doktor Kamil Caddesi'nde yolda çökme meydana geldi.

Yaklaşık 40 santimetre çöken yolda park halindeki araçlar zarar gördü.

Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 13

BAŞKAN DEMİR: BU BÜYÜK BİR AFET 

Samsun Büyükşehir Belediyesi, sel sonrası caddelerdeki suyu tahliye etmeye çalışırken, yamaçlardan gelen çöp ve toprağın tıkadığı mazgal ve kanalları da açtı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Dünden bu yana yapılan uyarılar vardı. Metrekareye yoğun bir yağış düştü. Ekiplerimizle ilk andan itibaren sahada, gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Bu büyük bir afet. Afetin an az hasarla atlatılabilmesi adına tüm gücümüzle sahada olmayı sürdürüyoruz. Çok şükür can kaybımız yok. Hayatı hızlı bir şekilde normale döndürüyoruz.” dedi.

Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 14

Samsun'da hayatı durma noktasına getiren sel baskını sırasında cadde ve yollardan taşan sel suları hastanenin acil servisini doldurdu. Sel sularının kapladığı acil servis kullanılmaz hale gelirken, 1 temizlik personeli de içeride mahsur kaldı.

Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 15

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Yağışların devam edeceğini belirterek vatandaşları uyaran Samsun Valisi Orhan Tavlı, “Tüm Samsunlu hemşehrilerimize geçmiş olsun. Çok şükür can kaybımız yok. Dün akşamdan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız yapılan uyarılar neticesinde teyakkuz halinde. Şu anda yollarımız trafiğe açık. Ufak tefek heyelan nedeniyle gelen malzemeler var. Onları da ekipler temizliyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletirken, bu yağışın yarın sabaha kadar devam edeceğinin uyarısını da yapmak istiyorum. Herkesin teyakkuz halinde olmasını istiyorum. Normal hayata yavaş yavaş dönülüyor. Ekipler de sahayı inceledi. Akşam da Süper Lig maçının oynanmaması söz konusu değil. Çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 16

SAMSUN-SİVAS DEMİRYOLU SELE TESLİM

Samsun'da etkili olan sel suları Samsun - Sivas demiryolunu da kapladı. 

İlkadim ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde demiryolu adeta dereye döndü. 

Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 17

Demiryolu kenarındaki ev ve sokakları da su bastı.

Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 18

GİRESUN

Giresun'da da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 19

Şehir merkezinde etkili olan sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun liman ve Keşap durağı mevkilerinde su birikintisi oluştu. Ordu ve Trabzon yönlerine bir süre ulaşıma kapanan yol, yapılan çalışmaların ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 20

Arıza nedeniyle araçlarında mahsur kalanlara, polis ve çevredeki esnaf yardım etti.

Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 21

Sazbeyi mevkisinde binaların zemin katındaki bazı iş yerlerini su bastı. Sürücüler, cadde ve sokaklarda biriken su nedeniyle zor anlar yaşadı.

Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 22

"METREKAREYE 132 KİLOGRAM CİVARINDA YAĞIŞ DÜŞTÜ"

Giresun Belediyesi ekipleri, iş yerlerinin yanı sıra sokaklarda biriken suyu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 23

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, kentte etkili olan sağanakta, metrekareye 132 kilogram civarında yağış düştüğünü söyledi.

Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 24

Yağışın bazı bölgelerde su baskınlarına yol açtığını bildiren Şenlikoğlu, "Tabii bölgemizin kaderi diyelim. Yağışın yüksek miktarda düşmesinden dolayı bölgemizde bazı noktalarda su baskınları oldu. Beklentimizin çok daha üzerinde bir sel afeti ama anında müdahale ettiğimiz için şu anda en asgari düzeyde inşallah sıkıntıyı atlatmaya çalışıyoruz." dedi.

Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 25

Esnafın dükkanlarındaki suyu tahliye etme çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Şenlikoğlu, kısa süre içerisinde olumsuzlukları ortadan kaldıracaklarını ifade etti.

Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 26

Keşap durağı mevkisinde tarım makineleri satılan iş yerinin sahibi Onur Yeşil ise yolda kalan araçları çevredeki esnaf arkadaşlarıyla kurtardıklarını belirterek, araçlarında mahsur kalan bazı kişileri de sırtlarında taşıyarak güvenli alanlara getirdiklerini aktardı.

Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 27

Şenlikoğlu, ana yollarda oluşan su birikintisini bir saat içerisinde tahliye ettiklerini kaydederek, Hacısiyam Mahallesi'nin Sazbeyi mevkisinde de su baskınlarına müdahale ettiklerini aktardı.

Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 28

Yağmurun bir anda bastırdığının altını çizen Yeşil, "10 dakika içerisinde her yer su altında kaldı, dükkanlara su geliyordu son anda kurtardık, çevredeki araçlara ise su girdi." diye konuştu.

Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 29

Osman Tüney de araçlarında mahsur kalan vatandaşları çıkararak iş yerlerinde misafir ettiklerini söyledi.

Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 30

Suyun bir anda yükseldiğini vurgulayan Tüney, ellerinden geldiği kadar vatandaşlara yardım etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 31

SİVAS

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yağan dolu nedeniyle çok sayıda araç zarar gördü.

Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 32

İlçede dün akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu.

Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 33

Yumurta büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle çok sayıda aracın camları kırıldı, kaportaları zarar gördü.

Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 34

Bazı evlerin çatılarında bulunan güneş enerji sistemlerinin de camları çatladı.

Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışının ardından ilçe beyaza büründü.

Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 35

NEVŞEHİR

Nevşehir kent merkezi ile bazı belde ve köylerde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su baskınları meydana gelirken, tarım arazilerinde hasar oluştu.

Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 36

Ürgüp ilçesinde caddelerden akan yağmur suyu zemin kattaki bazı ev ve iş yerlerini bastı.

Belediye ekipleri gelen ihbarlara yetişebilmek için çaba harcadı.

Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 37

Ekiplerin çalışmasını inceleyen Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İlçemizde yoğun yağışla karşılaştık. Gelen tüm ihbarları ciddiyetle takip ediyoruz. Beledİyemizin imkanları çerçevesinde ekiplerimizle su baskınlarına karşı mücadele ediyoruz. Rabbim hepimizi büyük afetlerden esirgesin." ifadelerini kullandı.

Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 38

SEL SULARINA KAPILAN ÇİFT YAŞAMINI YİTİRDİ

Gülşehir Yolu'nda, 62 yaşındaki Şevket Şimşek idaresindeki 40 EK 339 plakalı araç sel sularına kapıldı. Araç sürücüsü ile eşi Zöhre Şimşek (60), araçla birlikte kayboldu.

Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 39

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Yapılan çalışmada sel sularının sürüklediği aracı bulan ekipler, çiftin de araç içindeki cansız bedenlerine ulaştı.

Şimşek çiftinin cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 40

DENİZLİ

Kentte dün akşam saatlerinde aralıklarla başlayan yağış daha sonra etkisini artırdı.

Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 41

Su birikintileri oluşan bazı cadde, sokak ve yollarda uzun araç yoğunluğu yaşandı.

Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 42

Sağanak nedeniyle polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı.

Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 43

Su dolan yollarda bazı araçlar mahsur kaldı.

Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 44

Öte yandan meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 45

ANKARA

Ankara'da ise dün öğle saatlerine doğru başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 46

Kentte dün öğle saatlerine doğru başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak nedeniyle trafik aksadı, cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 47

Beşevler ve Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı'nın bulunduğu Adnan Saygun Caddesi gibi bazı cadde ve meydanlarda, biriken sular nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Sağanak nedeniyle bazı yollarda kazalar yaşandı.

Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 48

Yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi. Esnaf su basmaması için dükkanlarının önündeki suyu boşalttı.

Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 49

Cadde ve yollarda biriken suların tahliyesi için ilçe ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma yürüttü.

Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 50
Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 51
Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 52
Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 53
Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 54
Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 55
Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 56
Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 57
Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp - 58
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