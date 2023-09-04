Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
Türkiye'nin birçok şehrinde şiddetli sağanak yağış etkili oldu. Aksaray ve çevresinde kuvvetli yağış nedeniyle oluşan selde mahsur kalan 13 kişi jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı, 1 kişinin cesedine ulaşıldı. Kentte bir bebeğin kayıp olduğu, arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde etkili olan şiddetli yağışta sel sularına kapılan çift hayatını kaybetti. Samsun'da da dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sele yol açtı; caddeler göle döndü. Suyla dolan bir alt geçitte ise otomobilde mahsur kalan 4 kişi yüzerek kurtuldu. Giresun'da da sağanak nedeniyle su baskınları yaşanırken kent merkezinde cadde ve sokaklar suyla doldu. Araçlarıyla ilerlemeye çalışan sürücüler, zor anlar yaşadı. Sivas'ta 15 dakikalık dolu yağışı araçlara zarar verirken Denizli, Ankara ve Nevşehir'deki kuvvetli sağanaklar da hayatı olumsuz etkiledi.
AKSARAY
Aksaray ve çevresinde dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Bazı belde ve köylerde sel meydana gelirken yollarda da çökme oldu.