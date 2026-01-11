Kuvvetli sağanak denizin rengini değiştirdi
11.01.2026 14:42
AA
Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Ölüdeniz'in rengi değişti.
Anadolu Ajansı
Kentteki aşırı yağış sebebiyle çamurlu yağmur suyunun döküldüğü Ölüdeniz Mahallesi'nde denizin rengi kahverengiye döndü.
Anadolu Ajansı
Belcekız sahilinde oluşan yaklaşık 3 metrelik dalgalar, kıyıdaki işletmelere zarar verdi.
Sahilde iş makinesi yardımıyla dalgaların etkisini azaltmak amacıyla çalışma yapıldı.
Anadolu Ajansı
Kentte yağışın etkisini sürdürmesi bekleniyor.