Kuvvetli sağanak denizin rengini değiştirdi

11.01.2026 14:42

AA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Ölüdeniz'in rengi değişti.

Kentteki aşırı yağış sebebiyle çamurlu yağmur suyunun döküldüğü Ölüdeniz Mahallesi'nde denizin rengi kahverengiye döndü.

Belcekız sahilinde oluşan yaklaşık 3 metrelik dalgalar, kıyıdaki işletmelere zarar verdi.

 

Sahilde iş makinesi yardımıyla dalgaların etkisini azaltmak amacıyla çalışma yapıldı.

Kentte yağışın etkisini sürdürmesi bekleniyor.