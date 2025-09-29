Yeni hafta kış havasıyla başladı, cumaya dikkat! Ege Denizi üzerinden gelecek, İstanbul ve İzmir'de etkili olacak

İstanbul'da yeni hafta kış değerleriyle başladı. Sabah karşı başlayan yağmur, öğle saatlerine kadar etkili olacak. Ekim ayına gelinmesiye yağışlarda artış var. Bu hafta sonuna doğru, Ege Denizi üzerinden yeni bir sistemin yurda ulaşması bekleniyor.

Marmara ve Ege ile Batı Karadeniz'de yeni hafta sağanak yağışla başladı.

Başta İstanbul ve İzmir olmak üzere birçok şehirde yağmur etkili oluyor.

Sağanak yağış zaman zaman şiddetini artırıyor.

17 ŞEHİR İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak nedeniyle İstanbul'un da aralarında bulunduğu 17 şehir için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce'de etkili olan yağmurla birlikte zaman zaman rüzgar da sert esiyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR NE KADAR SÜRECEK?

İstanbul bugüne kış havasıyla başladı. Öğleden sonra yağmurun hızında azalma olacak.

Yağış sadece İstanbul'da değil, ülkenin birçok yerini etkileyecek.

Batıdan girip, doğuya doğru ilerleyen bir yağış var.

Akşama doğru yağmur, Doğu Karadeniz'e ilerleyecek. Doğu Karadeniz'de yağmur, yarın da sağanak şeklinde devam edecek.

CUMA GÜNÜ YENİ SİSTEM BEKLENTİSİ VAR

Ekim ayının başlamasıyla birlikte, cuma günü Ege Denizi üzerinden yurda yeni bir yağışlı hava sisteminin girmesi bekleniyor.

Bu sistemin getireceği yağıştan başta İzmir ve çevresi olmak üzere İstanbul da etkilenecek.

NTV yayınında konuşan NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Gün boyu sürüp, zaman zaman kuvvetli şekilde etkili olması beklenen yağış nedeniyle su baskınları yaşanabilir." uyarısında bulundu.

BUGÜN HAVA KAÇ DERECE?

Bugün bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle:

- Bursa 18 derece.
- İstanbul 19 derece.
- Denizli 28 derece.
- İzmir 22 derece.
- Adana 31 derece.
- Antalya 27 derece.
- Ankara 22 derece.
- Sinop 21 derece.
- Erzurum 23 derece.
- Diyarbakır 32 derece.
- Gaziantep 30 derece.

