Yeni hafta kış havasıyla başladı, cumaya dikkat! Ege Denizi üzerinden gelecek, İstanbul ve İzmir'de etkili olacak
İstanbul'da yeni hafta kış değerleriyle başladı. Sabah karşı başlayan yağmur, öğle saatlerine kadar etkili olacak. Ekim ayına gelinmesiye yağışlarda artış var. Bu hafta sonuna doğru, Ege Denizi üzerinden yeni bir sistemin yurda ulaşması bekleniyor.
Marmara ve Ege ile Batı Karadeniz'de yeni hafta sağanak yağışla başladı.
Başta İstanbul ve İzmir olmak üzere birçok şehirde yağmur etkili oluyor.
Sağanak yağış zaman zaman şiddetini artırıyor.