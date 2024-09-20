Kuvvetli sağanak geliyor: AKOM'dan İstanbul için saat verildi (Bugün hava nasıl olacak?)
Hafta sonu yurt genelinde hava yağışlı geçecek. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini artırması beklenen kuvvetli sağanak yağış için uyarıda bulundu. Cumartesi saat 17.00’ye kadar devam etmesi beklenen sağanak yağışların yer yer kuvvetli gök gürültülü olması beklendiğini belirtildi. Meteorolojiden Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı yapılırken, 3 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz Bölge geneli ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli ve Ordu çevreleri ile İstanbul Avrupa yakasının Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.