Kuvvetli sağanak geliyor: AKOM'dan İstanbul için saat verildi (Bugün hava nasıl olacak?)

Hafta sonu yurt genelinde hava yağışlı geçecek. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini artırması beklenen kuvvetli sağanak yağış için uyarıda bulundu. Cumartesi saat 17.00’ye kadar devam etmesi beklenen sağanak yağışların yer yer kuvvetli gök gürültülü olması beklendiğini belirtildi. Meteorolojiden Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı yapılırken, 3 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı.

Kuvvetli sağanak geliyor: AKOM'dan İstanbul için saat verildi (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz Bölge geneli ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli ve Ordu çevreleri ile İstanbul Avrupa yakasının Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kuvvetli sağanak geliyor: AKOM'dan İstanbul için saat verildi (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

İSTANBUL İÇİN YAĞIŞ UYARISI

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’dan İstanbul için yarın akşam saat 17.00’ye kadar aralıklarla devam edecek sağanak ve gök gürültülü yağmur uyarısı geldi.

Bölgesel olarak başlayan yağışların akşam saatlerinden itibaren il genelinde yayılarak yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı ve yerel olarak kuvvetli şekilde (15-35 kg/m2) etkili olabileceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Kuvvetli sağanak geliyor: AKOM'dan İstanbul için saat verildi (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

Güne 19 derece civarında seyreden hava sıcaklıkları ile birlikte Çatalca ve Silivri’nin kuzey bölgelerinde kısa süreli kuvvetli sağanak yağmurlu, diğer yerlerinde parçalı bulutlu bir gökyüzüyle başlandığı ifade edildi. Hali hazırda bölgesel olarak görülen yağışların akşam saatlerinden itibaren il genelinde yayılarak yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Şehir merkezinde kuvvetli Karadeniz kıyısında çok kuvvetli yağış bekleniyor
Cumartesi akşam saatlerine kadar görülecek yağışların şehir merkezine kuvvetli (20/40kg/m2), Karadeniz kıyısı olan kuzey bölgelerimizde çok kuvvetli (40/70kg/m2) olabileceği öngörülürken sıcaklıkların 20-23 derece aralığında serin seyredeceğinin öngörüldüğü belirtildi.

Kuvvetli sağanak geliyor: AKOM'dan İstanbul için saat verildi (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların; Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli ve İstanbul Avrupa yakasının Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli sağanak geliyor: AKOM'dan İstanbul için saat verildi (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

Ülke genelini yağışlı bir havanın beklediğini belirten NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, "Pazar günü Cumartesiye göre daha da serin olacak. Hatta Eylül ortalamalarının bile altına inecek" dedi.

Kuvvetli sağanak geliyor: AKOM'dan İstanbul için saat verildi (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

DOĞU KARADENİZ İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de devam eden sağanağın, bugün akşama kadar Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kuvvetli sağanak geliyor: AKOM'dan İstanbul için saat verildi (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

İstanbul'da Cumartesi yağmurlu bir gün, aralıklı ve genelde orta kuvvette olacak. Poyrazın da etkisi ile hissedilen sıcaklık 21 dereceye kadar iniyor. Pazar yağış daha az.  Ankara'da öğlede sonra yağmur kısa süre şiddetli olabilir. İzmir açık 29 derece. Bursa'da çoğunlukla öğleden sonra yağmur geçişleri olacak. Ankara 24, Bursa 26 derece. Antalya merkez parçalı bulutlu 30 derece. Hafta sonu yağmurlar olumsuzluk yaratabilir.

Kuvvetli sağanak geliyor: AKOM'dan İstanbul için saat verildi (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

Marmara'da hava kapalı ve orta kuvvetli yağış geçişleri olacak. Edirne 23, Balıkesir 32, Sakarya 23 derece. Pazar günü ise yağış daha uzun aralıklı ve hafif.

Kuvvetli sağanak geliyor: AKOM'dan İstanbul için saat verildi (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

İç Anadolu'da yağış cumartesi Eskişehir-Konya tarafında, pazar günü ise Konya, Kayseri, Sivas boyunca yağmurlar bazı saatlerde şiddetli olacak.  Sıcaklık çoğu kentte 25-26, Sivas'ta 23 derece.

Kuvvetli sağanak geliyor: AKOM'dan İstanbul için saat verildi (Bugün hava nasıl olacak?) - 10

Ege'de sahiller bulutlu ve gece serin. Kütahya-Afyonkarahisar hattında ise pazar günü daha sık görülmek üzere yağmur var. Manisa ve Muğla 30, Kütahya 25, Bodrum 28 derece. Geceler Ege'de serin geçiyor.

Kuvvetli sağanak geliyor: AKOM'dan İstanbul için saat verildi (Bugün hava nasıl olacak?) - 11

Akdeniz'de Isparta'dan, Mersin, Adana, Osmaniye'ye kadar bölge gök gürültülü sağanakların etkisinde kalacak. Ani rüzgar da çıkabilir. Adana 29, Mersin 29, Isparta parçalı bulutlu 29 derece.

Kuvvetli sağanak geliyor: AKOM'dan İstanbul için saat verildi (Bugün hava nasıl olacak?) - 12

Karadeniz'de yağışlar sürecek.  Cuma Sinop-Samsun arasında daha kuvvetli olacak. Bolu ve Samsun 24, Kastamonu 22,  Trabzon 25 derece.

Kuvvetli sağanak geliyor: AKOM'dan İstanbul için saat verildi (Bugün hava nasıl olacak?) - 13

Doğu Anadolu’da yağış daha çok Erzurum-Ağrı-Van boyunca etkili, Erzurum 19, Malatya parçalı bulutlu 28 derece. Güneydoğu'da da uzun zaman sonra yağmur başlıyor. Pazar günü daha şiddetli olacak. Gaziantep 29, Diyarbakır 28 derece.

Kuvvetli sağanak geliyor: AKOM'dan İstanbul için saat verildi (Bugün hava nasıl olacak?) - 14

20 EYLÜL CUMA HAVA DURUMU

Kuvvetli sağanak geliyor: AKOM'dan İstanbul için saat verildi (Bugün hava nasıl olacak?) - 15

21 EYLÜL CUMARTESİ HAVA DURUMU

Kuvvetli sağanak geliyor: AKOM'dan İstanbul için saat verildi (Bugün hava nasıl olacak?) - 16

22 EYLÜL PAZAR HAVA DURUMU

Kuvvetli sağanak geliyor: AKOM'dan İstanbul için saat verildi (Bugün hava nasıl olacak?) - 17

23 EYLÜL PAZARTESİ HAVA DURUMU

Kuvvetli sağanak geliyor: AKOM'dan İstanbul için saat verildi (Bugün hava nasıl olacak?) - 18

24 EYLÜL SALI HAVA DURUMU

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