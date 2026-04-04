Kuvvetli sağanak sonrası göle döndü. Tarım arazileri ve kara yolunu su bastı
04.04.2026 14:32
İzmir'de kuvvetli sağanak nedeniyle Ödemiş'te tarım arazileri ve kara yolu su altında kaldı.
Ödemiş'te dünden bu yana aralıklarla devam eden ve gece şiddetini artıran yağış bazı bölgelerde yaşamı olumsuz etkiledi. Ş
iddetli yağış nedeniyle Ödemiş-Tire kara yolunun Balabanlı Mahallesi yakınlarında su baskınları yaşandı, tarım arazileri ve seralar su altında kaldı.
Su baskınları nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Trafik ekipleri de olumsuzluk yaşanmaması için sürücüleri uyardı.
Ödemiş Belediyesi'ne bağlı ekipler traktörlerle yol kenarındaki kanalları açmak için çalışma başlattı.