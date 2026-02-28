Kuvvetli yağış, heyelan ve çığ uyarısı

Pazar günü Doğu Karadeniz ile Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde devam edecek yağışlar yeni haftanın başında kesilecek. Yurt genelinde güneşli ancak soğuk bir hava hakim olacak. Çarşamba gününden itibaren ise batı illeri dışında yurt geneli yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek. İç ve doğu kesimlerde yine kar, Karadeniz ve Doğu Akdeniz kıyılarında ise yağmur bekleniyor.