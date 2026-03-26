Kuvvetli yağış uyarısı: Bu geceye dikkat!
26.03.2026 07:00
NTV - Haber Merkezi
Dün Hatay, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da su baskınlarına neden olan kuvvetli sağanaklar bugün de Doğu Anadolu'da etkisini sürdürecek. Gece saatlerinde dikkat çeken Meteoroloji, 2 kent için sarı kod yayınlayarak kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugün Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sivas, Kayseri, Niğde ve Karaman çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak.
Yağışların gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
2 KENTE SARI KODLU UYARI
Mardin ve Şanlıurfa için sarı kodla kuvvetli sağanak uyarısı yapan MGM, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yağışların gece saatlerinde kuvvetli olmasının beklendiğini duyurdu.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 3/14 derece.
- İstanbul 7/12 derece.
- Denizli 6/17 derece.
- İzmir 7/17 derece.
- Adana 9/21 derece.
- Ankara 6/15 derece.
- Samsun 9/12 derece.
- Erzurum 1/9 derece.
- Malatya 6/13 derece.
- Kars 0/9 derece
- Diyarbakır 7/15 derece.
- Gaziantep 6/13 derece.