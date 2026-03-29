Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor. Ülkenin her yerinde hava bir anda değişecek

Ege Bölgesi



Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı sağanak yağışlı, güney kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Kütahya ve Afyonkarahisar yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Afyonkarahisar 10, İzmir 16, Muğla 12 derece.

Marmara



Çok bulutlu, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul 12, Çanakkale 14, Edirne 13 derece.



Akdeniz



Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, bölgenin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği bildiriliyor.

Adana 20, Antalya 18, Mersin 20 derece.