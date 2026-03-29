Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor. Ülkenin her yerinde hava bir anda değişecek
29.03.2026 08:57
NTV - Haber Merkezi
Bugün Türkiye'nin her yerinde yağış beklenirken bazı bölgelere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) uyarı geldi.
Ülke genelinde aralıklı yağışlar devam ediyor, sıcaklık ülke genelinde mevsim normallerinde seyrediyor.
Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağışlı geçeceği belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerin yüksekleri ile zamanla Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahminini paylaştı.
Meteoroloji tarafından paylaşılan son grafikte ise önümüzdeki bir hafta beklenen hava durumuna ilişkin bilgi verildi.
İçişleri Bakanlığı da dün yaptığı bir uyarı ile bugüne dikkat çekmiş, 8 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulunmuştu.
Paylaşımda, kuzeybatı kesimlerde etkisini gösterecek yağışın Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun batı ve Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olacağı belirtilmişti. Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenmişti.
KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!
Yine yapılan son değerlendirmeye göre; yağışların Ege, Akdeniz, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in batısı ile Adıyaman ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.
Hava sıcaklığının ise yurdun batı ve iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altında, yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ FIRTINA BEKLENİYOR
Rüzgarlar, Ege ve Akdeniz Bölgeleri ile Marmara’nın güney, İç Anadolu’nun güney ve doğu, Doğu Anadolu’nun batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
BÖLGE BÖLGE SON DURUM
Ege Bölgesi
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı sağanak yağışlı, güney kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Kütahya ve Afyonkarahisar yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar 10, İzmir 16, Muğla 12 derece.
Marmara
Çok bulutlu, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İstanbul 12, Çanakkale 14, Edirne 13 derece.
Akdeniz
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, bölgenin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği bildiriliyor.
Adana 20, Antalya 18, Mersin 20 derece.
İç Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) olabilir.
Ankara 11, Eskişehir 9, Konya 13 derece.
Batı Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, batısında öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği belirtiliyor.
Bolu 10, Düzce 12, Kastamonu 14 derece.
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.
Amasya 19, Artvin 22, Trabzon 13 derece.
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, zamanla kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği paylaşıldı.
Erzurum 9, Kars 10, Van 10 derece.
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde batısından başlamak üzere, zamanla bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Siirt çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Diyarbakır 15, Siirt 14, Gaziantep 15 derece.