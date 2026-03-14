Kuvvetli yağış ve rüzgar geliyor
14.03.2026 07:41
Son Güncelleme: 14.03.2026 07:47
NTV - Haber Merkezi
Meteoroloji Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağmur, Güneydoğu Anadolu'ya ise kuvvetli kar uyarısı yaptı. İç kesimlerde buzlanma, yükseklerde çığ tehlikesi de sürüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
MGM'nin tahminlerine göre Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile Marmara ve iç kesimlerde pus ve sis görülecek.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ise devam ediyor.
Rüzgârın, Doğu Akdeniz'in doğusunda 60 kilometre/saati bulacak hızda kuvvetli esmesi bekleniyor.
Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor.
Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 2/13 derece.
- İstanbul 6/12 derece.
- Denizli 7/20 derece.
- İzmir 6/18 derece.
- Adana 9/19 derece.
- Ankara 0/15 derece.
- Samsun 5/12 derece.
- Erzurum -6/3 derece.
- Malatya 1/12 derece.
- Kars -6/3 derece.
- Diyarbakır 1/12 derece.
- Gaziantep 4/12 derece.