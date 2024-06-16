Kuyumcudaki kanlı infaz kamerada: Maske takıp geldi, 2 kişiyi öldürdü
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir kuyumcuda alacak meselesi nedeniyle silahlı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Cinayetin ardından kaçan 2 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayet anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Şanlıurfa’da kuyumcuda yaşanan kavgada 2 kişi öldürüldü.Olay, cuma günü akşam saatlerinde Kışla Mahallesi’ndeki bir kuyumcuda meydana geldi.