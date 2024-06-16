Kuyumcudaki kanlı infaz kamerada: Maske takıp geldi, 2 kişiyi öldürdü

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir kuyumcuda alacak meselesi nedeniyle silahlı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Cinayetin ardından kaçan 2 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayet anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kuyumcudaki kanlı infaz kamerada: Maske takıp geldi, 2 kişiyi öldürdü - 1

Şanlıurfa’da kuyumcuda yaşanan kavgada 2 kişi öldürüldü.

Olay, cuma günü akşam saatlerinde Kışla Mahallesi’ndeki bir kuyumcuda meydana geldi.

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Kuyumcudaki kanlı infaz kamerada: Maske takıp geldi, 2 kişiyi öldürdü - 2

Kuyumcuya gelen yüzü maskeli 2 kişi, içeride bulunan vitrinin arkasındaki İbrahim Halilullah Talip’e ateş açtı.

Kuyumcudaki kanlı infaz kamerada: Maske takıp geldi, 2 kişiyi öldürdü - 3

Saldırgan daha sonra okulda karne dağıtımından dönen ve olayı fark ederek kendisine engel olmaya çalışan öğretmen Nurullah Tart ile iş yerinin önündeki muhtar Eyüp Advanlı’ya ateş açarak kaçtı.

Kuyumcudaki kanlı infaz kamerada: Maske takıp geldi, 2 kişiyi öldürdü - 4

İhbarla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan öğretmen Nurullah Tart ile muhtar Eyüp Advanlı kurtarılamadı, kuyumcu İbrahim Halilullah Talip ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Kuyumcudaki kanlı infaz kamerada: Maske takıp geldi, 2 kişiyi öldürdü - 5

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olayın ardından polisin incelemeye aldığı kuyumcunun güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

Görüntülerde, yüzünde maske bulunan ve içeri giren 2 kişiden birinin vitrinde bulunan İbrahim Halilullah Talip’e ateş açması, müşterilerin kaçışması, saldırganın olayı görerek içeri giren öğretmen Nurullah Tart’ı vurup, iş yeri önündeki muhtar Eyüp Advanlı’ya da ateş açarak kaçması yer aldı.
Kuyumcudaki kanlı infaz kamerada: Maske takıp geldi, 2 kişiyi öldürdü - 6

Olayın ardından yaşamını yitiren Eyüp Advanlı ve Nurullah Tart’ın cenazeleri otopsilerinin ardından yakınları tarafından toprağa verilirken, polis görüntülerde 2 şüpheliden ateş açan saldırganın M.T. olduğunu saptadı.

Kuyumcudaki kanlı infaz kamerada: Maske takıp geldi, 2 kişiyi öldürdü - 7

CİNAYETİN SEBEBİ ALACAK ANLAŞMAZLIĞI

Kuyumcu ile aralarında alacak anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen M.T, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

M.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Polis, ikinci şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.
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