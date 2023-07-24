Kuyumcudan 700 milyon liralık vurgun | Mahallelinin altınlarını topladı, ortadan kayboldu

Adana’da bir kuyumcunun, mahallelinin kendisine emanet ettiği altınlarla birlikte kayıplara karıştığı iddia edildi. Mahalleli, kendilerinden yaklaşık 700 milyon TL değerinde altın alarak kayıplara karıştığı iddia edilen kuyumcunun bir an önce yakalanıp mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Kuyumcudan 700 milyon liralık vurgun | Mahallelinin altınlarını topladı, ortadan kayboldu - 1

Adana’nın Yüreğir ilçesinde bir kuyumcunun 600-700 milyon lira değerinde altınlarla birlikte kayıplara karıştığı iddia edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kuyumcudan 700 milyon liralık vurgun | Mahallelinin altınlarını topladı, ortadan kayboldu - 2

19 Mayıs Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, mahallede uzun yıllardır kuyumculuk yapan A.K.’den birikim için satın aldıkları altınları ile evlerindeki ziynet eşyalarını kar beklentisi ve hırsızlığa karşı tekrar ona bıraktı.

İddiaya göre, kuyumcu “Altınlarınızı verin, ben onları çalıştırıp size kar vereyim” dedi.

Kuyumcuya güvenen mahalleliden kimisi 2 kilogram, kimisi 500 gram altın, kimisi 44 tüm altın, kimisi de 10'larca çeyrek altını kuyumcuya teslim etti.

Bir süre vatandaşların altınlarını toplayıp onlara kar veren kuyumcu A.K., herkesin güvenini kazandı.

Kuyumcudan 700 milyon liralık vurgun | Mahallelinin altınlarını topladı, ortadan kayboldu - 3

OCAK AYINDA ORTADAN KAYBOLDU

Mahallede 2 kuyumcu dükkanı işleten A.K., geçen Ocak ayında bir gecede dükkanlarını kapatıp ortadan kayboldu.

Vatandaşların ulaştığı kuyumcunun, “Size ben karı fazla verdim. Beni burada tehdit ettiler o nedenle kaçtım, gittim. Evim var, onu satıp paranızı vereceğim” dediği ileri sürüldü.

Ancak aradan 7 ay geçmesine rağmen mahalleliden yaklaşık 700 milyon TL değerinde altını alıp ortadan kaybolduğu iddia edilen kuyumcunun kimsenin parasını vermediği ileri sürüldü.

Kuyumcudan 700 milyon liralık vurgun | Mahallelinin altınlarını topladı, ortadan kayboldu - 4

DÜKKAN ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Dolandırılan mahalleli, polise de gidip şikayetçi oldu. Son olarak da mahalleli, A.K.’nin kepenkleri kapalı kuyumcu dükkanı önünde toplanıp mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Ayrıca mahalleli, kuyumcunun kepenklerine vurarak tepkisini gösterdi. İddiaların odağındaki A.K.'ye ise cep telefonu kapalı olduğu için ulaşılamadı.

Kuyumcudan 700 milyon liralık vurgun | Mahallelinin altınlarını topladı, ortadan kayboldu - 5

KUYUMCU ESNAFINDAN UYARI

Mahallede bulunan başka bir kuyumcu Erol Kaptıkaçtı (50) ise kuyumcuların böyle bir sistemle çalışmadığını belirtti. Bütün mahalleliyi uyardığını anlatan Kaptıkaçtı, “Bu insanlar tarlada çalışıp çırpınıyor. 3 sene önce altınlarınızı alın dedim. Şu anda o kuyumcu da kendisini batırdı, bu insanları da batırdı.” diye konuştu.

Kuyumcudan 700 milyon liralık vurgun | Mahallelinin altınlarını topladı, ortadan kayboldu - 6
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