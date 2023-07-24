Kuyumcudan 700 milyon liralık vurgun | Mahallelinin altınlarını topladı, ortadan kayboldu
Adana’da bir kuyumcunun, mahallelinin kendisine emanet ettiği altınlarla birlikte kayıplara karıştığı iddia edildi. Mahalleli, kendilerinden yaklaşık 700 milyon TL değerinde altın alarak kayıplara karıştığı iddia edilen kuyumcunun bir an önce yakalanıp mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.
Adana’nın Yüreğir ilçesinde bir kuyumcunun 600-700 milyon lira değerinde altınlarla birlikte kayıplara karıştığı iddia edildi.