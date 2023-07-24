Kuyumcudan 700 milyon liralık vurgun | Mahallelinin altınlarını topladı, ortadan kayboldu

OCAK AYINDA ORTADAN KAYBOLDU

Mahallede 2 kuyumcu dükkanı işleten A.K., geçen Ocak ayında bir gecede dükkanlarını kapatıp ortadan kayboldu.

Vatandaşların ulaştığı kuyumcunun, “Size ben karı fazla verdim. Beni burada tehdit ettiler o nedenle kaçtım, gittim. Evim var, onu satıp paranızı vereceğim” dediği ileri sürüldü.

Ancak aradan 7 ay geçmesine rağmen mahalleliden yaklaşık 700 milyon TL değerinde altını alıp ortadan kaybolduğu iddia edilen kuyumcunun kimsenin parasını vermediği ileri sürüldü.