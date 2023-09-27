Kuyumcudan milyonluk vurgun iddiası | “Cenazem var” yazısı astı, 1 haftadır haber yok

İstanbul Bahçelievler’de uzun yıllar boyunca kuyumculuk yapan M.A., iddiaya göre kar vaadiyle müşterilerinden para ve altın aldı. Geçen hafta, cenaze iddiasıyla dükkanını kapatan M.A.’dan haber alamayan müşterileri, bugün dükkanın önünde toplandı.

Kuyumcudan milyonluk vurgun iddiası | “Cenazem var” yazısı astı, 1 haftadır haber yok - 1

Bahçelievler’e bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi’nde uzun yıllardır kuyumculuk yapan M.A.’nın mahallelinin güvenini kazanarak kar vaadiyle para ve altınlarını dolandırdığı iddia edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kuyumcudan milyonluk vurgun iddiası | “Cenazem var” yazısı astı, 1 haftadır haber yok - 2

M.A. geçtiğimiz hafta dükkanına astığı “Cenazem var” yazısının ardından 1 haftadır dükkanını açmadı.

Kuyumcudan milyonluk vurgun iddiası | “Cenazem var” yazısı astı, 1 haftadır haber yok - 3

Mağdur olduklarını iddia eden müşteriler ise M.A.’ya ulaşamayınca kuyumcu dükkanının önüne gelerek beklemeye başladı.

Öte yandan kuyumcuya yurt dışında yaşayan Türklerin de yüklü miktarda altın ve para bıraktığı iddia edildi.
Kuyumcudan milyonluk vurgun iddiası | “Cenazem var” yazısı astı, 1 haftadır haber yok - 4

“Burası çok eski bir işletme şok içerisindeyiz. Bütün düğün alışverişlerimizi buradan yapardık. Modeli değişecek diye bilezik bırakmıştık. Bir duyum aldık herkesi dolandırdılar diye. Biz çok inanmadık açıkçası.” diyen mağdurlardan Çiçek Avcı, “Bana çarşamba günü demişlerdi ama geldiğimde gördüğünüz gibi kapı duvar. Telefonları da açmıyorlar dönüş de sağlamıyorlar. Burada benim gibi bir sürü insan var hepsi mağdur.” ifadelerini kullandı.

Kuyumcudan milyonluk vurgun iddiası | “Cenazem var” yazısı astı, 1 haftadır haber yok - 5

Başka bir mağdur Veysi Başkani ise, “30 yıldır tanıdığımız bir yer ama 3 aydır paramızı alamadık. Kardeşiyle bugün de konuştum vereceklerini söylüyor ama inanmıyoruz. Benim ailemin 4-5 milyon alacağımız var. Kaçtığını söylüyorlar henüz bilmiyoruz. Ben açılacağını düşünmüyorum. 45-50 yıllık bir esnaflığımız var. Al-ver yapıyoruz. Hata bizim kimsenin değil. Şu an ne olacağı belli değil. Benim yurtdışından tanıdıklarımın milyon dolarları var. 1 haftadır kapalı. Cenazemiz var deyip gittiler. Kardeşinin telefonu açık ama ağabeyinin telefonu kapalı. Ne olacak bilmiyoruz. Herkes mağdur.” dedi.

Kuyumcudan milyonluk vurgun iddiası | “Cenazem var” yazısı astı, 1 haftadır haber yok - 6

İddiaların odağındaki kuyumcu dükkanı sahibine ise ulaşılamadı.

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