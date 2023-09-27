Kuyumcudan milyonluk vurgun iddiası | “Cenazem var” yazısı astı, 1 haftadır haber yok

Başka bir mağdur Veysi Başkani ise, “30 yıldır tanıdığımız bir yer ama 3 aydır paramızı alamadık. Kardeşiyle bugün de konuştum vereceklerini söylüyor ama inanmıyoruz. Benim ailemin 4-5 milyon alacağımız var. Kaçtığını söylüyorlar henüz bilmiyoruz. Ben açılacağını düşünmüyorum. 45-50 yıllık bir esnaflığımız var. Al-ver yapıyoruz. Hata bizim kimsenin değil. Şu an ne olacağı belli değil. Benim yurtdışından tanıdıklarımın milyon dolarları var. 1 haftadır kapalı. Cenazemiz var deyip gittiler. Kardeşinin telefonu açık ama ağabeyinin telefonu kapalı. Ne olacak bilmiyoruz. Herkes mağdur.” dedi.