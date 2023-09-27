Kuyumcudan milyonluk vurgun iddiası | “Cenazem var” yazısı astı, 1 haftadır haber yok
İstanbul Bahçelievler’de uzun yıllar boyunca kuyumculuk yapan M.A., iddiaya göre kar vaadiyle müşterilerinden para ve altın aldı. Geçen hafta, cenaze iddiasıyla dükkanını kapatan M.A.’dan haber alamayan müşterileri, bugün dükkanın önünde toplandı.
Bahçelievler’e bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi’nde uzun yıllardır kuyumculuk yapan M.A.’nın mahallelinin güvenini kazanarak kar vaadiyle para ve altınlarını dolandırdığı iddia edildi.