Kuyumcukent'te film gibi soygun: 7 kişi tutuklandı
14.03.2026 04:26
Son Güncelleme: 14.03.2026 04:30
İstanbul'da altın piyasasının merkezlerinden Kuyumcukent AVM'ye uzun namlulu silahlarla baskın yapıp nakil için bekletilen çuvallardaki 20 milyon lirayı çalarak kayıplara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı.
İstanbul Bahçelievler'de bulunan Kuyumcukent'te 9 Mart sabahı uzun namlulu silahlarla yapılan baskında yaklaşık 20 milyon lira çalındı.
7 şüpheli, hafif ticari araç ve otomobille gittikleri Kuyumcukent'te nakil için bekletilen para dolu çuvalların başında bulunan görevlileri uzun namlulu silah doğrultarak tehdit etti. Ardından çuvalları araca yükleyip kaçtı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü asayiş ve istihbarat şube ekipleri filmleri aratmayan soyguna ilişkin çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit etti. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda olaya karışan 8 şüpheli gözaltına alındı.
Dün hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen ve savcılıktaki sorgu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 7'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SOYGUN HABERLERİNİ PAYLAŞMIŞLAR
Polisin soyguna ilişkin yaptığı çalışmalarda, şüphelilerin kullandığı araçların plakalarının sahte olduğu belirlenirken, zanlıların soygun sonrasında mesaj yoluyla birbirlerine haber linki attıkları öğrenildi.
Ayrıca soygunda kullanılan araçlardan biri tamircide ele geçirilirken, soygun sonrası aracın kazaya karıştığı ve tamir için buraya bırakıldığı tespit edildi.