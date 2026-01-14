Kuyumcukent'te soygun: Çalıştığı iş yerini soydu, arkadaşlarıyla otelde eğlenmeye gitti
14.01.2026 14:45
İHA
İstanbul'da çalıştığı kuyumcuyu soyan çalışan, bir otelde arkadaşlarıyla eğlenceye gitti. Hırsızlıkla ilgili gözaltına alınan beş şüpheli tutuklandı.
Olay, 9 Ocak Cuma günü Bahçelievler Kuyumcukent'te yaşandı. Kuyumcu işletmecisi C.D., iddiaya göre, iş yerinde çalışan E.A.'nın kendisinden habersiz şekilde kasa içerisindeki 350 bin dolar ve 58 bin euroyu aldığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.
C.D.'nin beyanı üzerine üzerine polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalar sonucunda olaya karıştıkları tespit edilen şüphelilerin kimliklerini belirledi.
Çalışmaların devamında olaya karıştıkları belirlenen E.A., T.Y., Y.B.T., E.A. ve A.Z. isimli şüpheliler ise 10-11 Ocak tarihlerinde yapılan operasyonlar Sultangazi ilçesinde yakalandı. Şüphelerin tamamı işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.
ÇALDIKLARI PARALARLE EĞLENCEYE GİTTİLER
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayın ayrıntılarına ulaştı. Buna göre kasadan paraları alan E.A. isimli şüpheli, önce cep telefonunu kapattı. Şüpheli ardından kendine yeni bir cep telefonu satın aldı.
Ardından bir mahalleye giden E.A., gittiği mahallede bir kömürlüğe paraları sakladı ve arkadaşlarına haber verdi. Sonrasında buradan ayrılıp Sultangazi'de bir otele konaklamaya gitti ve ardından arkadaşlarını arayıp haber verdi.
Arkadaşları, kömürlüğe koyulan paraları alıp E.A.'nın kaldığı otele gitti. Otelde bir süre kalan şüpheli E.A. ile birlikte altı arkadaşı sosyal medyadan tanıştıkları bazı kadınları otele çağırıp eğlendi.
Çalıştığı işyerinden yüklü miktarda döviz çalan ve çaldıkları paralarla bir otelde eğlendikleri öğrenilen yedi şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden; E.A., T.Y., Y.B.T., E.A., A.Z., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulandı.