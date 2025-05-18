Kuyumcular 19 Mayıs'ta açık mı? Pazartesi (Yarın) kuyumcular çalışıyor mu, kapalı mı?

Kuyumcu çalışma saatleri, altın veya ziynet eşyası alacaklar ve satacaklar tarafından sorgulanan konulardan. Resmi tatillerde birçok kurum kapalı olurken kuyumcularda işleri olanlar ''19 Mayıs'ta kuyumcular açık mı, kapalı mı?'' sorusunu yöneltiyor.

Kuyumcular 19 Mayıs'ta açık mı? Pazartesi (Yarın) kuyumcular çalışıyor mu, kapalı mı? - 1

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, pazartesi kutlanıyor. Resmi tatiller arasında yer alan 19 Mayıs'ta ise kamu kurumlarının yanı sıra bazı özel kuruluşlar ve işletmeler de ara veriyor. Bu nedenle gözler kuyumcuların çalışma saatlerine çevrildi. Yarın kuyumcular çalışıyor mu, kapalı mı?

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Kuyumcular 19 Mayıs'ta açık mı? Pazartesi (Yarın) kuyumcular çalışıyor mu, kapalı mı? - 2

19 MAYIS'TA KUYUMCULAR ÇALIŞIYOR MU, KAPALI MI?

Kuyumcular hafta içi her gün hizmet veriyor. Pazar günleri kapalı olduğu bilinen kuyucuların resmi tatillerdeki çalışma durumu ise kuyucudan kuyumcuya farklılık gösterebilir.

Kuyumcular 19 Mayıs'ta açık mı? Pazartesi (Yarın) kuyumcular çalışıyor mu, kapalı mı? - 3

19 Mayıs Pazartesi günü kuyumcuların bir bölümünün kapalı olacağı tahmin ediliyor. Ancak bölgenizdeki kuyumculara uğramadan önce telefonla bilgi alabilirsiniz.

Kuyucumlar genel olarak hafta içi saat 09:00 - 19:00 arasında mesai yapıyor.

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