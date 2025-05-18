Kuyumcular 19 Mayıs'ta açık mı? Pazartesi (Yarın) kuyumcular çalışıyor mu, kapalı mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, pazartesi kutlanıyor. Resmi tatiller arasında yer alan 19 Mayıs'ta ise kamu kurumlarının yanı sıra bazı özel kuruluşlar ve işletmeler de ara veriyor. Bu nedenle gözler kuyumcuların çalışma saatlerine çevrildi. Yarın kuyumcular çalışıyor mu, kapalı mı?