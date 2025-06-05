Kuyumcular bayramda açık mı? 6-7-8-9 Haziran Kurban Bayramı'nda AVM ve çarşı kuyumcuları çalışıyor mu?

KUYUMCULAR BAYRAMDA AÇIK MI?

Kuyumcuların, dört gün sürecek Kurban Bayramı'nda kapalı olması bekleniyor. Ancak çalışmalarına devam eden AVM'lerdeki kuyumcuların çalışma takvimi değişebilir. Kimi kapalı olurken, bazıları da kısa süreli hizmet vermek için açık olabiliyor.



Öte yandan çarşılardaki kuyumcuların büyük bölümü bayramda kapalı olacak.