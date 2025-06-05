Kuyumcular bayramda açık mı? 6-7-8-9 Haziran Kurban Bayramı'nda AVM ve çarşı kuyumcuları çalışıyor mu?

Kurban Bayramı'nda hediyelik altın alacaklar alışveriş merkezleri veya çarşılardaki kuyumcuları ziyaret etme planları yapıyor. Kuyumcuların çalışma takvimi her kuyumcuda farklılık gösteriyor. Ancak bayram gibi resmi tatillerde uzun süreli çalışma söz konusu değil. Peki, bayramda kuyumcular açık mı, kapalı mı?

Kuyumcular bayramda açık mı? 6-7-8-9 Haziran Kurban Bayramı'nda AVM ve çarşı kuyumcuları çalışıyor mu? - 1

Kuyumcularda takı veya hediyelik altın satışı bayram dolayısıyla artış gösteriyor. Arefe günü büyük bir bölümü yarım gün çalışan kuyumcuların bayram boyunca kapalı olması bekleniyor. Ancak bayram tatilinde hizmet verecek AVM'lerdeki kuyumcuların çalışma saatleri farklı oluyor. İşte, Kurban Bayramı'nda kuyumcu çalışma saatleri hakkında detaylar...

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Kuyumcular bayramda açık mı? 6-7-8-9 Haziran Kurban Bayramı'nda AVM ve çarşı kuyumcuları çalışıyor mu? - 2

KUYUMCULAR BAYRAMDA AÇIK MI?

Kuyumcuların, dört gün sürecek Kurban Bayramı'nda kapalı olması bekleniyor. Ancak çalışmalarına devam eden AVM'lerdeki kuyumcuların çalışma takvimi değişebilir. Kimi kapalı olurken, bazıları da kısa süreli hizmet vermek için açık olabiliyor.

Öte yandan çarşılardaki kuyumcuların büyük bölümü bayramda kapalı olacak.

Kuyumcular bayramda açık mı? 6-7-8-9 Haziran Kurban Bayramı'nda AVM ve çarşı kuyumcuları çalışıyor mu? - 3

KUYUMCU ÇALIŞMA SAATLERİ

AVM'de hizmet veren kuyumcular genellikle 09:00 - 22:00 saatleri arasında çalışıyor.

Çarşıdaki kuyumcular ise 08:00/09:00 - 20:00/21:00 saatleri arasında açık oluyor.

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