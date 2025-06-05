Kuyumcular bayramda açık mı? 6-7-8-9 Haziran Kurban Bayramı'nda AVM ve çarşı kuyumcuları çalışıyor mu?
Kurban Bayramı'nda hediyelik altın alacaklar alışveriş merkezleri veya çarşılardaki kuyumcuları ziyaret etme planları yapıyor. Kuyumcuların çalışma takvimi her kuyumcuda farklılık gösteriyor. Ancak bayram gibi resmi tatillerde uzun süreli çalışma söz konusu değil. Peki, bayramda kuyumcular açık mı, kapalı mı?
Kuyumcularda takı veya hediyelik altın satışı bayram dolayısıyla artış gösteriyor. Arefe günü büyük bir bölümü yarım gün çalışan kuyumcuların bayram boyunca kapalı olması bekleniyor. Ancak bayram tatilinde hizmet verecek AVM'lerdeki kuyumcuların çalışma saatleri farklı oluyor. İşte, Kurban Bayramı'nda kuyumcu çalışma saatleri hakkında detaylar...