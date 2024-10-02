Kuyumcuları düşük ayarlı altın ile dolandırdılar
Edirne'de çok sayıda kuyumcuya düşük ayarlı altın satarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen biri kadın iki şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin üst aramasında, 3 altın bilezik ile suçtan elde edildiği belirlenen 315 bin lira para ele geçirildi.
İstanbul'dan Edirne'ye gelen C.K. ve E.E., kent merkezi ve ilçelerde düşük ayarlı altınları piyasa değeri yüksek gibi gösterip kuyumculara sattı.
Bu şekilde dolandırılan kuyumcular, durumu fark edince polise başvurdu.