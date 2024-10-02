Kuyumcuları düşük ayarlı altın ile dolandırdılar

Gerçeğinden ayırt etmenin oldukça zor olduğunu belirten Cömert, Parasını verip gönderdik. Sonrasında kuyumcular olarak aramızdaki WhatsApp grubunda yapılan yazışmaları ve şüphelilerin eşkalini görünce ben de tanıdım ve hemen polise haber verdim." şeklinde konuştu.