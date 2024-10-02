Kuyumcuları düşük ayarlı altın ile dolandırdılar

Edirne'de çok sayıda kuyumcuya düşük ayarlı altın satarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen biri kadın iki şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin üst aramasında, 3 altın bilezik ile suçtan elde edildiği belirlenen 315 bin lira para ele geçirildi.

Kuyumcuları düşük ayarlı altın ile dolandırdılar - 1

İstanbul'dan Edirne'ye gelen C.K. ve E.E., kent merkezi ve ilçelerde düşük ayarlı altınları piyasa değeri yüksek gibi gösterip kuyumculara sattı.

Bu şekilde dolandırılan kuyumcular, durumu fark edince polise başvurdu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kuyumcuları düşük ayarlı altın ile dolandırdılar - 2

Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, C.K. ve E.E.'yi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında, üç altın bilezik ile suçtan elde edildiği belirlenen 315 bin lira para ele geçirildi.

Kuyumcuları düşük ayarlı altın ile dolandırdılar - 3

Şüpheliler, emniyetteki ve savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kuyumcuları düşük ayarlı altın ile dolandırdılar - 4

"GERÇEĞİNDEN AYIRT ETMEK OLDUKÇA ZOR"

Kent merkezindeki Saraçlar Caddesi'nde kuyumculuk yapan Rahmi Cömert, 40 yıllık kuyumculuk yaptığını dile getirip altınların düşük ayarlı olduğunu anlamayadığını ifade etti.

Kuyumcuları düşük ayarlı altın ile dolandırdılar - 5

Gerçeğinden ayırt etmenin oldukça zor olduğunu belirten Cömert, Parasını verip gönderdik. Sonrasında kuyumcular olarak aramızdaki WhatsApp grubunda yapılan yazışmaları ve şüphelilerin eşkalini görünce ben de tanıdım ve hemen polise haber verdim." şeklinde konuştu.

Kuyumcuları düşük ayarlı altın ile dolandırdılar - 6

DOLANDIRICILIK GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüphelilerin kentte bir kuyumcuya girip düşük ayarlı altın sattıkları anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. 

Görüntülerde, C.K.'nın iş yerine girip elindeki altını vermesinin ardından bir süre beklediği, ardından parasını aldıktan sonra dükkandan ayrıldığı görülüyor. 

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