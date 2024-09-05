Kuyumcuya evinin önünde pusu: Öldürüp, bir kilo altınını çaldılar

İstanbul’un Sultangazi ilçesi dün gece kanlı bir pusuya sahne oldu. Çantasında yaklaşık bir kilogram altın bulunan kuyumcu Mohammed Mosh, iş yerinden çıktıktan sonra silahlı 2 kişi tarafından takip edildi. Şüpheliler, kuyumcu evine gireceği sırada çantasını çalmaya çalıştı. 2 şüpheliye direnen kuyumcu, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Kuyumcuyu öldüren saldırganlar, olayın ardından kayıplara karıştı.

Kuyumcuya evinin önünde pusu: Öldürüp, bir kilo altınını çaldılar - 1

İstanbul’da bir kuyumcu dün gece saatlerinde silahlı saldırganlar tarafından evinin girişinde pusuya düşürüldü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kuyumcuya evinin önünde pusu: Öldürüp, bir kilo altınını çaldılar - 2

Olay, saat 20.45 sıralarında Sultangazi’ye bağlı 50. Yıl Mahallesi’ndeki 2202’nci Sokak’ta meydana geldi.

Kuyumcuya evinin önünde pusu: Öldürüp, bir kilo altınını çaldılar - 3

EVİNE KADAR TAKİP ETTİLER

İddiaya göre, yabancı uyruklu kuyumcu Mohammed Mosh, dükkanından çıktıktan sonra silahlı iki kişi tarafından evine kadar takip edildi.

Kuyumcuya evinin önünde pusu: Öldürüp, bir kilo altınını çaldılar - 4

Şüpheliler, Mosh evine gireceği sırada yanında bulunan yaklaşık bir kilogram altını çalmak istedi.

Çantayı vermeyen kuyumcu bir süre direndi, şüpheliler bunun üzerine yanlarında bulunan silahla kuyumcuya ateş açtı.
Kuyumcuya evinin önünde pusu: Öldürüp, bir kilo altınını çaldılar - 5

VURUP KAÇTILAR

Mosh bacaklarından ve kafasından vurularak ağır yaralanırken, şüpheliler bir kilogram altını çalarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Mohammed Mosh’u hastaneye kaldırdı.

Kuyumcuya evinin önünde pusu: Öldürüp, bir kilo altınını çaldılar - 6

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mosh kurtarılamadı.

Polis ekipleri olay sonrası içinde bir kilogram altın bulunan çantayla kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kuyumcuya evinin önünde pusu: Öldürüp, bir kilo altınını çaldılar - 7
Kuyumcuya evinin önünde pusu: Öldürüp, bir kilo altınını çaldılar - 8
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