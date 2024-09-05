Kuyumcuya evinin önünde pusu: Öldürüp, bir kilo altınını çaldılar
İstanbul’un Sultangazi ilçesi dün gece kanlı bir pusuya sahne oldu. Çantasında yaklaşık bir kilogram altın bulunan kuyumcu Mohammed Mosh, iş yerinden çıktıktan sonra silahlı 2 kişi tarafından takip edildi. Şüpheliler, kuyumcu evine gireceği sırada çantasını çalmaya çalıştı. 2 şüpheliye direnen kuyumcu, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Kuyumcuyu öldüren saldırganlar, olayın ardından kayıplara karıştı.
İstanbul’da bir kuyumcu dün gece saatlerinde silahlı saldırganlar tarafından evinin girişinde pusuya düşürüldü.